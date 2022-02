Ordfører Borgen: – Det som er viktig nå er at vi stiller opp. Både her i Oslo, og i Norge

Marianne Borgen (SV) er som alle oss andre sjokkert og overrasket over at Vladimir Putin gjorde alvor av å invadere Ukraina.

– Det er vel ingen som trodde at det ville skje, og jeg innrømmer at det kom brått på, sier hun til Dagsavisen.

«Enhver krig er en krig mot barn», sier Borgen og siterer Eglantyne Jebb-Red Barnas grunnlegger.

Solidarisk by

Torsdag kveld lyste Rådhuset opp i de ukrainske farger, og fredag ble det flagget med Ukrainas flagg i Borgården.

– Dette er en synlig måte å vise vår solidaritet med Ukraina og det ukrainske folk, sier ordføreren, fra «torpet» hun har rett over svenskegrensa.

Men selv om hun har tatt seg fri, har hun ikke fri.

– Jeg følger med på utviklingen hele tiden, sier hun, mens latter fra et barnebarn høres i bakgrunnen.

Bystyret i Oslo har et stående vedtak, hvor det heter at Oslo er klare til å ta imot det antallet flyktninger som statlige myndigheter ber om.

– Det vedtaket er jeg glad for at vi har. Det viser at Oslo ønsker å være, og er en solidarisk by som viser menneskelighet, sier hun.

Hvor mange flyktninger Oslo kan ta imot, har hun ikke oversikt over.

– Men vi er klare til å ta imot det antallet som statlige myndigheter ber oss om. De konkrete planene er det byrådsavdelingen for arbeid, integrering og sosiale tjenester som har ansvaret for, sier hun.

Vi har tidligere vist at vi kan øke kapasiteten i flyktningmottaket, dersom det er behov for det.

– Alene kan Oslo selvfølgelig ikke gjøre det. Vi er avhengig av hva staten ber oss om å ta imot flyktninger. Jeg er sikker på at mange kommuner og byer rundt om i landet er klare, om det skulle bli nødvendig.

Torsdag kveld ble Oslo rådhus lyssatt med fargene i det ukrainske flagget. Markeringen er ment som en symbolsk handling i solidaritet med Ukraina. (Javad Parsa/NTB)

Barn og unge

– Oslo har tidligere vist at de kan håndtere slike kriser. Vi har også kunnskap og ressurser til å oppskalere, om det skulle være nødvendig, sier hun.

– Det som er viktig nå er at vi stiller opp. Både her i Oslo, i Norge og at vi sammen med andre land tar ansvar. Vi ønsker ikke bare å snakke om solidaritet, men også vise det i praksis, sier hun.

Marianne Borgen har gjennom sin yrkeskarriere vært opptatt av barn og unge.

– Jeg tenker mye på hvordan de unge har det i den situasjonen de er i. Hvordan de opplever å være i krig, og det å være på flukt. I krig og konflikter er det viktig å gjøre det man kan for at de skal ha det trygt, og at de kan være sammen med familiene sine. Her er de enkelte humanitære organisasjonene flinke til å ivareta barn og unge. Men det er også viktig at vi som politikere og kommune støtter det arbeidet de frivillige gjør, sier ordfører Marianne Borgen.

