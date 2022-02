Her har Norges høyeste brakkerigg plutselig reist seg

Siden Dagsavisen flyttet inn sjuende etasje i Grubbegata tidlig i 2011, har noen av oss hatt panoramautsikt mot regjeringskvartalet. Høyesterett, Finansdepartementet, Høyblokka, og R4, den med helikopterplattform på taket, har vært en del av det daglige utsikten mot maktens sentrum.

Frem til 22. juli 2011 holdt Olje- og energidepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Departementenes servicesenter til her.

Stått tomt

Siden 22. juli 2011, da R4, som er det nærmeste bygget, ble et bygningsmessig offer for bomben, har det stått tomt i påvente av planene for nytt regjeringskvartal.

Rett før pandemien ble rivingstillatelse gitt, og daglig har vi i Dagsavisen kunnet følge rivningen, etasje for etasje og bokstavelig talt murstein for murstein.

Da bygget var nede, og det siste armeringsjernet var gjenvunnet, rykket gravemaskinene inn, og gravde et enda større høl i bakken.

Hver morgen var det spennende å se hvor langt de hadde kommet, og særlig etter måneder på hjemmekontor, var det byggegropa der R4 var det første jeg kastet et blikk på.

Da jeg mandag møtte opp fysisk på jobben for første gang siden begynnelsen av desember, var det en seks etasjer brakkerigg som fylte byggegropa. Grå og kjedelig i fargen, med en provisorisk trapp på utsiden.

Og en liten plattform på utsiden av hver etasje, som sikkert hadde fungert ypperlig som røykeveranda.

Den første tanken var at det kan da ikke være mulig at de har nedskalert regjeringskvartalet så mye for å spare penger, at de ville legge regjeringskontorene til noen Moelven-brakker.

En rask mail til Statsbygg ga svar.

Lomp

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, henviste til en sak fra deres egne nettsider.

– Nei, det er ikke B-blokken som har kommet opp i rekordfart, men brakkeriggen til det nye regjeringskvartalet, skriver Statsbyggs assisterende prosjektdirektør, Anne Braaten.

Den midlertidige konstruksjonen, som har kommet opp innenfor byggegjerdet til det nye regjeringskvartalet, hever seg over både Høyesterett og G-blokken med Finansdepartementet.

Og er også langt høyere enn det gamle bygget.

– Brakkeriggen skal benyttes til lomp, altså et sted hvor håndverkerne kan spise og skifte, forklarer Braaten.

Hele 60 brakkemoduler er montert i seks etasjers høyde, og riggen står på en solid stålkonstruksjon. Totalt er det benyttet 120 tonn stål, ifølge Statsbygg.

– Under riggen og stålkonstruksjonen har vi satt opp et vannbehandlingsanlegg for rens og håndtering av overflatevann og grunnvann. Det er et viktig miljøtiltak, forklarer Braaten.

Brakkeriggen står på området hvor B-blokken er planlagt bygd. B-blokken hører til byggetrinn 3. Byggingen av det nye regjeringskvartalet startet i januar 2021 og er planlagt å foregå på hele 20-tallet. For tiden er Statsbygg godt i gang med byggetrinn 1 som blant annet inneholder rehabilitering av Høyblokken og byggingen av kjeller, A-blokken, D-blokken, byrom og perimetersikring, skriver Statsbygg på nettsidene sine.

