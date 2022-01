Slik vaksineres de yngste: –Vaksinasjonsgraden er bra, men det kunne vært bedre

– Da vi kalte inn 16-17 åringene til dose 2 nå før jul, så opplevde flere at det krasjet med tentamen og eksamen, og de måtte avbestille, sier Anne Solveig Wichstrøm, teamleder for innkalling til Nydalen vaksinesenter.

Vaksinesenteret dekker bydelene St. Hanshaugen, Sagene og Nordre Aker.

Denne aldersgruppen har flest uvaksinerte - omtrent 150 av dem er uvaksinert i hver av de tre bydelene.

– Det er en liten andel av befolkningen vi snakker om. Vaksinasjonsgraden er bra, men det kunne vært bedre, sier hun.

– For noen av dem kan det være litt vanskelig å avtale tid, fordi de ikke vil ta fri fra skolen, men vi har hatt et godt drop-in tilbud med utvidet åpningstider enkelt kvelder i uken og har hatt stor pågang på drop-in fra denne aldersgruppen. Jeg regner med at det skal gå seg til, og om det blir nødvendig tar vi også kontakt med videregående skoler på nytt for å be dem om å gi informasjon om vaksinering, sier Wichstrøm.

Disse får nå vaksine:

Født i 2010: Barn som er født i 2010 får tilbud om vaksine etter at de er fylt 12 år. De skal kun ha 1 dose, og om de har gjennomgått koronasykdom trenger de ikke vaksine. Barn i alderen 12-15 år (født i 2009,2008, 2007 og 2006*) må ha samtykkeerklæring fra begge foreldre, og får informasjon om vaksinen via skolen.

Barn som er født i 2006 fyller 16 år i år, og vil få tilbud om dose 2 når intervallet på 12 uker er nådd. Dette gjelder med mindre de har gjennomgått koronasykdom etter dose 1. Etter at de har fylt 16 år trenger de ikke samtykkeerklæring fra foreldrene, og kan benytte drop-in. Det samme gjelder 16 og 17-åringer (2005 og 2004).

Barn født i 2004 fyller 18 år dette året, og vil etterhvert få tilbud om oppriskningsdose – med mindre de har gjennomgått koronasykdom og har to vaksinedoser.

Det anbefales at alle under 18 år får vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

De fleste er vaksinert

– Andel ferdigvaksinert befolkning over 12 år ligger på nå 87,5 prosent. Det er svært høyt, sier leder av vaksineprogrammet i Helseetaten, Tina Arnesen.

9143 personer i alderen 16-17 år har fått dose 2 per 3.1.22. Det tilsvarer ca. 61 % med status som ferdigvaksinert.

De ikke-vaksinerte kan likevel være delvis beskyttet hvis de har gjennomgått koronasykdom. Se tabell lenger ned i saken.

1445 personer i alderen 16-17 år i Oslo har status som delvaksinert, og har fått 1 dose. Totalt har altså 10 588 personer i alderen 16-17 år fått minimum 1 vaksinedose.

Mest drop-in

Da de under 18 fikk tilbud om vaksine for første gang i fjor, ble mange vaksinert på skolen i bydel Sagene, St. Hanshaugen og Nordre Aker. Nå foregår mesteparten av vaksineringen på sentrene via drop-in.

– I aldersgruppen 16-17 år, har de også vært veldig flinke til å komme på drop in til dose 2. I Aldersgruppa 12-15 år er det skolene i bydelene våre som har bistått med informasjon om vaksinering, noen har også brukt skolehelsetjenesten til å informere om vaksinetilbudet for denne aldersgruppen. Vi har hatt kontakt med skolene, og de har kommet klassevis med lærerne til vaksinesenteret i skoletiden. Nå har vi mest drop-in i denne aldersgruppen så da kommer elevene med foreldrene sine på ettermiddagen, sier Anne Solveig Wichstrøm.

Men barn under 18 år anbefales å få vaksinen fra BioNTech/Pfizer.

– Vi har god tilgang på vaksiner, men hvis vi ikke har Pfizer når de kommer innom, så setter vi opp en annen dag til dem. Vi er alltid på tilbudssiden.

Hun forteller at mange ser fram til å ta vaksinen.

– De fleste vi er i direkte kontakt med er stort sett ikke bekymret for å ta vaksinen og ser heller frem til å bli vaksinert. Vi har ikke inntrykk av at det er mange som er skeptisk til vaksine i denne aldersklassen, sier hun.

Unngikk eksamens-krasj

På Edvard Munch videregående skole i bydel St. Hanshaugen fikk alle elevene tilbud om vaksine før jul.

– Vi sendte ut informasjon om vaksinen, og når de kunne ta den. Det ble også satt opp tidspunkter der de fikk fri skoletiden til å dra å ta vaksinen. Elevene våre kommer fra hele Oslo, men de fikk tilbud om å vaksinere seg på vaksineringssenteret i bydelen skoler ligger i . Vi har ikke innsyn eller krav på å vite hvem av dem som vaksinerte seg, men vi har inntrykk av at det var en god del som vaksinerte seg, sier rektor på skolen, Ellen-Kristin Lysne.

Bydelen har også tidligere vært på skolene og satt vaksiner på lærerne der. Lysne forteller at de ikke hadde problemer med eksamen og tentamen-krasj fordi de la opp til at alle kunne ta vaksinen i skoletiden på tidspunkter som ikke stod i veien for prøvene.

– Vi driver for tiden og planlegger reiser på våren for elevene i vg3, og derfor har vi gjort noe kartlegging av vaksinasjonsgrad, fordi vi ikke ønsker å velge reisemål som blir urettferdige hvis mange ikke er vaksinert.. Det synes som om flesteparten er vaksinert, så det kan jo indikere at vaksinedekningen på vg3 er veldig god. Vi vet ikke hvordan det står til i Vg1 og Vg2.

– Vi har også en god del elever som har hatt korona, og som da ikke trenger to doser. Noen av elevene våre kunne heller ikke vaksinere seg i enkelte uker seg fordi de var i smittekarantene, sier hun.

Beskyttelsesgraden i Oslos befolkning over 12 år per 3. januar 2022.

Beskyttelsesgrad (Helseetaten)

0 – hverken fått vaksine eller vært smittet

1 – enten fått 1. vaksinedose eller vært smittet

2 – enten vaksinert med to doser eller fått en dose og vært smittet

3 – innbygger fått minst tre vaksinedoser, eller minst to doser og vært smittet

