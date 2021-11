Skoleelever anmelder politiet etter øvelse

Ungdommene skal blant annet ha fått blåmerker, sår og stikkskader fra kanyler, skriver Dagbladet. Også Holtet videregående skole, der ungdommene er elever, har anmeldt forholdet.

De fem skoleelevene skulle deltok som markører på en øvelse for Den kongelige politieskorte.

– Jeg kan ikke gå inn på detaljer om hva som skjedde på øvelsen. Elevene har blitt utsatt for øvelser med momenttrening som er langt over det som vi anser som akseptabelt, sier rektor Kathrine Reine ved Holtet videregående skole.

[ Byråden mener Bane NOR har holdt Oslo for narr. Nå får hun svar ]

Politiet beklager hendelsen og sier de ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til deres unge alder.

– Oslo politidistrikt synes det er svært leit at elevene fikk en dårlig opplevelse av treningen. Meningen var at dette skulle være inspirerende, spennende og gi læringsutbytte for begge parter. Her har vi ikke opptrådt slik vi skulle, sier seksjonsleder Roy Hagen-Larsen i Den kongelige politieskorte.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her