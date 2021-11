Marcussen: – Bane NOR har holdt Oslo for narr

Torsdag ble det klart at Bane NOR har besluttet å utsette gjennomføringen av planer for kapasitetsøkende jernbanetiltak i Brynsbakken i Oslo. Brynsbakken er et kryss der togene må vente på hverandre, i stedet for å kjøre rett inn på Oslo S. Saken ble, på Bane Nors oppfordring, hastebehandlet av Oslo kommune tidligere i år, og deretter vedtatt på bystyremøtet den 24. mars. Hastverket i saken ble begrunnet med at det skulle sikre et bedre togtilbud for en million reisende i Oslo-området allerede fra 2027, skriver kommunen i pressemeldingen. Bane Nors beslutning om å utsettelse, skyver nå denne forbedringen til omkring år 2031.

– Det kom som et sjokk at Bane NOR nå utsetter planene i fem år. De har presset Oslo kommune til å hastebehandle, for så å kaste kortene få måneder senere. Dette er uakseptabel oppførsel, ikke minst overfor beboerne i bydel Gamle Oslo, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen i en pressemelding fra Oslo kommune.

Forventer at det ryddes opp

Bystyret godkjente planen, men var misfornøyd med de korte fristene i en så viktig og omfattende sak, og at det ikke var tid til å se nærmere på ulike lokkløsninger. Tiltaket har stor innvirkning på beboere på Hylla, som må flytte, og for beboere på Vålerenga og i Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo, mener byråden.

– Denne vinglingen fra Bane NOR skaper økt usikkerhet for befolkningen på «Hylla», og det synes jeg ærlig talt ikke er greit, fortsetter Marcussen.

Hun vil be om et møte med Bane Nors ledelse, og forventer at det ryddes opp.

– At vi har et velfungerende togtilbud i Oslo-området er helt avgjørende om vi skal nå klimamålene. Jeg forventer også at den nye regjeringen vil følge opp kommunens ønsker om et forbedret togtilbud som respekterer lokalt selvstyre, for nå må Bane NOR skjerpe seg avslutter hun.

