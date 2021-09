469 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Smittetallene er høyest i bydelen Nordre Aker. Der ligger smittetrykket på 1.034 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 34 nye smittede i bydelen siste døgn. Sjekk tallene for din bydel her.

Etter det følger bydelene Søndre Nordstrand (976) og Alna (940).

[ Forurensede Moderna-doser også funnet i Norge ]

Bydelen Sagene har for tiden de laveste smittetallene. Der er smittetrykket på 510 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene, og det ble registrert 17 nye smittede i bydelen siste døgn.

Klart flest smittede de siste 14 dagene er det i aldersgruppa 10–19 år, der det er registrert 2.368 smittede. Dette utgjør nesten halvparten av dem som er registrert smittet i perioden. Så følger gruppa 20–29 år, med 836 smittede, mens det er 590 smittede i gruppa 0–9 år.

Totalt er 45.146 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.