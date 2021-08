Uro i Osloskolen etter smitteøkning: – Vi er utålmodige

– Vi opplever en stor bekymring for smitten og usikkerhet rundt hvilke regler som gjelder for ansatte i Osloskolen. Vi har fått veldig mange henvendelser fra hovedverneombud på skolene, og har derfor bedt om et møte med ledelsen i Utdanningsetaten, sier Marianne Melby fra Vernetjenesten i Utdanningsetaten (UDE), og legger til:

– Det er ille når de ansatte er såpass utrygge bare 2-3 uker etter skolestart.

Rett før skolestart fikk landets lærere og elever beskjed om at de ikke lenger behøvde å gå i karantene dersom noen i klassen var smittet. Siden skolestart har elever kunnet teste seg i stedet for å gå i karantene, med mindre den smittede er i samme husstand eller en tilsvarende nær kontakt. Dette unntaket har skapt mye hodebry og bekymring blant ansatte, elever og foreldre.

Onsdag ble det registrert 1.294 nye smittetilfeller i Norge, som er 682 flere enn samme dag i forrige uke. Onsdagens tall er også ny rekord på et døgn her i landet. På Foss videregående skole i bydel Grünerløkka ble det avdekket 79 smittetilfeller blant elevene, i tillegg til enkelte lærere. Tidligere denne uken ble det avdekket smitte ca. 30 smittede på henholdsvis Elvebakken videregående skole i samme bydel, og Fyrstikkalléen skole i bydel Gamle Oslo.

– Vi er utålmodige. Vi har bedt om råd fra nasjonale helsemyndigheter, for vi ønsker å være treffsikre i det vi gjør. Vi tester alt hva remmer og tøy kan holde, men det er en utfordrerne situasjon, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Ber om retningslinjer

I Bergen har kommunen stanset ordningen med test i stedet for karantene, fordi smittesporingsarbeidet er så sterkt belastet. Byrådet i Oslo er bekymret og har bedt om avklaringer fra nasjonalt hold.

– Akkurat nå er det en del usikkerhet blant folk. Jeg er litt redd for at tilliten, som til nå har gjort at vi har klart oss godt gjennom pandemien, vil rakne om ikke helsemyndighetene nå kommer på banen. Nå må vi ikke snuble på oppløpssida, skriver byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i e-post til Dagsavisen.

Oslo har distribuert nesten 115 000 testpakker de siste tre ukene, og i løpet av de første to ukene av skoleåret har alle 17 000 elevene på videregående blitt tilbudt to selvtester i uka, ifølge skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun understreker at det er frivillig for elevene å velge mellom test på skolen eller karantene og test på teststasjon.

– Testene er naturligvis gratis. Vi sørger nå for at de videregående skolene får ekstra tester til alle elever som vil teste seg, sier hun og legger til:

– Det er mange nye regler for testing og karantene som skolene må sette seg inn i og jeg vet det er krevende å tolke alt korrekt. Utdanningsetaten og alle ute på skolene har under hele pandemien vist en fantastisk innsats med å justere innsatsen etter utviklingen. Det fortjener stor respekt, sier Thorkildsen.

Thorkildsen mener det er viktig at skolene har god kontakt med bydelens smittevernteam og følger de rådene de gir.

– Det er avgjørende at barn og unge tester seg ved mistanke om smitte og at karanteneregler overholdes. Her har alle et ansvar.

Tøft å stå i

Det har ikke vært lett for de ansatte i skolen og holde avstand, og mange opplever det som stressende at elever har kunnet komme på skolen mens de venter på testsvar, ifølge Marianne Melby fra Vernetjenesten i Utdanningsetaten.

– Jeg tror mange ansatte ble veldig slitne av alle omstillingene vi hadde i vår. Så kom karanteneendringene rett før skolestart, og beskjeden om at smitten kom til å øke utover høsten. Det har vært tøft å stå i for mange ansatte på skolene, og særlig hvis man har underliggende sykdommer selv eller i nær familie, sier Melby og legger til:

– Selv om de aller fleste vaksinerte ikke blir alvorlig syke, så kan de også utvikle alvorlig sykdom. Vi vet heller ikke hva slags nye mutasjoner som kan komme, og hvor godt beskyttet vi vil være da.

– Vi i sentral vernetjeneste i UDE er svært bekymret for arbeidsmiljøet på skolene nå som smitten er økende. Det er viktig at barn og unge så langt som mulig kan ha en trygg og normal skolehverdag, men ansatte i Osloskolen har også krav på et godt smittevern og et trygt arbeidsmiljø.

