Operastranda åpner, men ferdigstillelsen av Bjørvika må vente til 2025

Det nyeste tilskuddet til badebyen Oslo, Operastranda, tilbyr hundre meter strand, med gjenbrukt brostein, sand, gress og gangvei. Åpningen ble markert med musikk, taler og bading.

– Er det noe vi virkelig trenger nå, så er det møteplasser og steder å være sammen på, med muligheter for å bade og kose seg i sommermånedene, sier Oslo-Ordfører, Marianne Borgen (SV), til Dagsavisen før hun legger til:

– Jeg kjenner at jeg blir veldig rørt i tillegg til å bli veldig glad.

[ Snart åpner den nye stranda i Oslo sentrum. Her er en snikktitt ]

Har kostet 25 millioner så langt

Operastranda, som ble ferdigstilt før planen, har blitt finansiert gjennom et såkalt infrastrukturbidrag. Det innebærer at alle som bygger i Bjørvika betaler inn i en pott når de skal bygge. Denne pengepotten brukes til å bygge alt som er mellom byggene i Bjørvika.

Prosjektet har vært ledet av Hav Eiendom, som eier brorparten av eiendommene i Bjørvika. Hav Eiendom er et aksjeselskap heleid av Oslo Havn KF, som er et kommunalt foretak underlagt Oslo kommune.

Ifølge administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland, har Hav Eiendom to tredjedeler av kostnadene som har påløpt i Bjørvika, mens Oslo S Utvikling tar den siste tredjedelen. Han forteller at totalkostnaden ved Operastranda er 25 millioner så langt, men at den vil øke etter hvert som det kommer mer.

– Det blir dyrere, fordi nedover langs Akerselva på denne siden skal vi bygge og tilrettelegge sånn som det har vært gjort lenger opp, sier Kalland.

[ Vet ikke hvor mye natur vi mister: - Ofte er det de mest verdifulle arealene som går først ]

Godt tilrettelagt

Kalland forteller at strand var Hav Eiendoms primære ønske på området. Han mener det er viktig med et område langs Fjordbyen hvor også de med manglende svømmekunnskaper kan bade.

– Det er veldig få steder hvor de som ikke har gode svømmekunnskaper kan komme ut i vannet, sier Kalland og viser blant annet til Sørenga hvor det er tilrettelagt for å hoppe fra kaia.

Han mener derfor det har vært viktig å få på plass en grunn sandstrand, sånn at alle får et badetilbud, uavhengig av svømmeevner.

– Hvis man bare tilrettelegging for hopping, stuping og svømming på dypt vann hele tiden, så bommer vi. Det er en stor gruppe mennesker som ikke får det samme tilbudet som dem som kan svømme godt har, sier Kalland.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Også ordfører Marianne Borgen løfter fram tilretteleggingen av stranda når hun snakker med Dagsavisen:

– De har virkelig bestrebet seg for å få universell utforming, slik at også barnevognen, folk i rullestol eller med andre bevegelsesutforminger kan kose seg her og også komme seg lett ut i vannet. Det er kjempeviktig, sier Borgen og legger til:

– Også synes jeg det er gøy at de har laget lekeapparater for unger. Er du en barnefamilie og mamma og pappa eller tante og onkel vil ligge og kose seg litt, så kan ungene leke og klatre litt i tillegg til å bade.

Ikke i mål før 2025

Bak de fornøyde politikerne og de badeglade gjestene, står gravemaskiner og anleggsutstyr. Skal vi tro Kalland rett, vil det være et vant syn i Bjørvika i hvert fall i fire år til.

– I den sentrale delen av Bjørvika her så nærmer det seg, men det mangler litt borte på østsiden av Bjørvika, altså Bispevika, der er vi nok i sånn 2025, forteller Kalland.

Han forteller at selve havnepromenaden som i dag går langs hovedveien skal flyttes til sjøsiden av bygningene.

Etter Bjørvika står Grønlikaia for tur. Det er området som går sørover fra Bjørvika nedenfor Ekebergskråningen. Over 200 000 kvadratmeter skal utvikles, i hovedsak boliger, og det skal etableres én kilometer med havnepromenade. Dette prosjektet ble i Kallands tale under åpninga av Operastranda kalte for «Østkantens fjordby».

– Vi har begynt i den sentrale delen, den som er mest tilgjengelig og flest folk kan bruke, også jobber vi oss ut på sidene. Da er det sidebiten som kommer sist, men sånn femten år fra nå så er nok den også på plass, avslutter Kalland.