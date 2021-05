Pål måtte legge ned en uke før gjenåpning: – Kjempetrist. Dette er hjertebarnet mitt

Lørdag 7. november var siste gangen det populære utestedet Paul’s Boutique holdt åpent. De spilte klassiske hip hop-låter 13 timer i strekk før de stengte dørene. På utestedets Facebook-konto skrev bartender og innehaver Pål Bagge Skar:

«Fra tirsdag av er Pauls stengt på ubestemt tid (...) Vi krysser fingrene for at vi kommer levende ut på andre siden». Det gjorde de ikke.

Onsdag denne uken kunngjorde Skar at Paul’s Boutique legger ned for godt. Fredag annonserte byrådsleder Raymond Johansen at Oslos uteliv kunne åpne igjen fra onsdag 27. mai. Men da var det allerede for sent for Paul’s Boutique. Skar klarte ikke lenger å dekke de løpende utgiftene uten inntekter.

– Det er kjempetrist. Det er hjertebarnet mitt som jeg nå må gi opp, på grunn av koronapandemien, sier Pål Bagge Skar til Dagsavisen. Det var nettavisen Børsen som først skrev om saken

Mange jublet fredag da beskjeden om at Oslos restauranter og skjenkesteder kunne åpne igjen etter snart sju måneders skjenkestopp. Men det ble ikke noen jubeluke for Pål Bagge Skar.

– Allerede da vi ble nedstengt i november skjønte jeg at dette ikke kom til å gå. De sa at nedstengningen var for en måned, men jeg så hvordan pandemien utviklet seg både her i Norge og ute i verden, og tenkte: Dette blir ikke en måned, forteller Skar.

«I andre runde lockdown ser det mørkere ut enn noensinne (...) Dette er ikke dugnad. Dette er kollektiv utpressing fra staten», skrev Skar på Facebook-siden til Paul’s Boutique i desember.

Kompensasjonsordningen for næringslivet dekker inntil 85 prosent av faste kostnader. For Paul’s Boutique utgjorde støtten i praksis 70 prosent av utgiftene, mens inntektene var tilnærmet lik null. Dermed samlet det seg opp ubetalte regninger.

Tidligere i år meldte hovedorganisasjonen Virke at to av tre utesteder i Oslo fryktet konkurs. Omsetningssvikten for barer, puber og utesteder i Oslo har vært over 90 prosent under nedstengningen.

På landsbasis er omsetningen for kultur og servering 65 prosent under normalt, melder Virke.

Brukte opp alt under forrige nedstengning

Etter å ha kjempet lenge for å holde det gående måtte Pål Bakke Skar denne uken kaste inn håndkleet i baren sin.

– Vi brukte opp all reservekapitalen under den første nedstengningen. Nå hadde vi ingenting igjen. Siden november har vi tapt så mye penger at jeg måtte brukt det første året bare på å komme tilbake til null igjen. Det orket jeg ikke, sier Skår.

Avstandsregler gjorde at Paul’s Boutique måtte redusere publikumskapasiteten med to tredjedeler, fra 120 til 40 personer, sist stedet fikk holde åpent.

Skulle Skar åpnet igjen nå, ville den reduserte omsetningen gjort at det ville bli for mye jobb og for stor risiko å jobbe seg opp igjen til null, konkluderte han.

– Det er klart det er bittert. Det var deprimerende å sette signaturen på overdragelsen. Men det måtte skje. Det hadde ikke hjulpet i det hele tatt å vente på gjenåpning, sier Skar.





Reinspikka hip hop

Paul’s Boutique startet for fem år siden og har bidratt til oppsvinget i bar- og kafékulturen på Alexander Kiellands. Innehaver og bartender Pål har lånt navnet til utestedet sitt fra det klassiske hip hop-albumet «Paul’s Boutique» (1989) av Beastie Boys.

– Vi har holdt på profilen, som det eneste rene hip hop-stedet i Oslo. Det er jeg stolt av. Men nå går det ikke lenger, sier Pål Skar.

Pål Bagge Skar, innehaver og bartender på Paul's Boutique. Selger utestedet og legger ned etter sju måneder koronastengt. (Bernt Erik Pedersen)

Han har solgt driftsselskapet og overlater lokalene på Alexander Kiellands plass til andre drivere, men tar med seg navnet, og håper å kunne åpne Paul’s Boutique igjen hvis han finner lokaler et annet sted i byen.

De store ble berget

Tross kompensasjonsordninger og krisepakker fra stat og kommune er Skar ikke fornøyd med støtten utelivsbransjen har fått gjennom koronakrisen.

– Det er mye man kunne gjort for å berge denne bransjen. Den er berget for de store aktørene. Ikke for oss små. Jeg tror mange flere utesteder vil ryke i løpet av året. De fleste utestedene sitter på regninger de ikke har betalt, og koronarestriksjonene gjør at omsetningen blir for liten.

– Jeg håper flest mulig utesteder i Oslo overlever. Jeg unner ingen å havne i den situasjonen jeg kom i, sier Pål Bagge Skar.