Helseministeren er bekymret for de høye smittetallene

– Jeg er bekymret for de høye smittetallene, sier han til NTB.

Det siste døgnet er det registrert 551 nye smittede i Norge – det høyeste antallet siden 13. januar.

I Oslo er det registrert 231 nye smittede det siste døgnet. Ikke siden 19. november har tallet vært like høyt.

– Vi har hatt store lettelser de siste ukene nasjonalt og lokalt for barn og unge. Det har kanskje ført til at mange også har oppfattet at andre tiltak er lettet på, sier helseministeren.

– Viktig å følge tiltakene

I starten av januar innførte regjeringen nye strenge nasjonale tiltak. Noen uker senere ble det innført strenge ringtiltak i Oslo-regionen etter utbruddet av mutert virus i Nordre Follo.

I forrige uke opphevet regjeringen ringtiltakene i regionen, og smittetallene har en periode gått ned.

Høie understreker viktigheten av å nå holde fast ved de andre tiltakene, for å unngå nye innstramninger.

– Derfor skal alle som kan det fortsatt være på hjemmekontor, en må fortsatt holde nede antallet en møter utenom egen husstand, og alle arrangementer som samler folk utenfor egen kommune bør avlyses eller utsettes. Dette gjelder i hele landet, sier han.

Muterte virus på fremmarsj

De mer smittsomme virusmutasjonene er på fremmarsj i Norge, og helsemyndighetene venter at denne vil være den dominerende varianten innen kort tid.

De økte smittetallene er utfordrende fordi de trolig skyldes stadig større innslag av mer smittsomme virusvarianter, opplyser assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

– Det pågår flere utbrudd som kommunene sliter med å slå raskt ned, blant annet i Agder, og det er mer smitte i yngre aldersgrupper, sier han.

– De berørte kommunene jobber hardt med dette, og vi kan fortsatt hindre en tredje smittebølge i ukene framover hvis vi får kontroll på smittekjedene, sier Nakstad.

Fortsatt sommerhåp

Fredag er det ett år siden det aller første koronatilfellet i Norge ble kjent etter at en kvinne kom hjem til Tromsø fra Kina. Nå kommer det stadig flere vaksiner på markedet. Norge sikrer seg hele tiden avtaler om enda flere leveranser.

Dersom alt går som planlagt, kan alle voksne nordmenn være fullvaksinert innen sommeren, ifølge Folkehelseinstituttet. De gode vaksinenyhetene har skapt økt optimisme for mer normale tilstander i sommer.

Og det håpet er absolutt ikke ute, sier helseministeren.

– Hvis vi klarer å holde smitten nede i mars og april, kan vi få en tilnærmet normal sommer, sier Høie.

