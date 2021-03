Krass kritikk mot barnevernet i Oslo

I en dom fra tingretten slås det fast at barna og foreldrene er holdt fra hverandre i flere år, uten at det har vært grunnlag for det, skriver Dagbladet.

Samtidig etterforskes en leder i tjenesten for straffbar motarbeidelse av rettsvesenet i samme sak.

Les også: Ansatte i barnevernet i Oslo ble sendt på hjemmekontor uten bærbar PC

Foreldreparet ble for fire år siden fratatt omsorgen for sine to barn etter bekymring om vold. I rettsapparatet ble foreldrene blankt frifunnet for voldsanklagene.

Etter dommen får foreldrene sin yngste datter hjem igjen etter fire års kamp. Samtidig vil de få muligheten til å bygge ny relasjon til sin eldste datter, som nå er blitt tenåring.

Ifølge tingretten har svikten i barnevernstjenesten ført til at tvangsinngrepet er blitt «unødig langvarig og inngripende».

Bydelsdirektør Marius Trana i Alna opplyser til Dagbladet at dommen ikke vil bli anket.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!