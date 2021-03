Onsdag ble koronareglene i Oslo myket opp: Skoler tilbake til gult nivå

Hovedstaden har vært sosialt nedstengt siden 9. november, men på grunn av utbruddet av det muterte viruset har det siden 23. januar også vært nasjonale tiltak i Oslo-regionen.

Nå slippes det litt opp, men Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier de muterte variantene av koronaviruset skaper usikkerhet, og gjør at befolkningen må være forberedt på at tiltaksnivåene kan svinge noe fremover.

Ingen skjenking

At det nå slippes noe opp på tiltakene gjør at barnehager, barneskoler og ungdomsskoler fra onsdag gikk tilbake til gult nivå, etter halvannen uke på rødt. I den videregående skolen videreføres rødt nivå.

Fritidsaktiviteter og idrett åpnes for barn opp til og med ungdomsskolealder, både innendørs og utendørs, men cuper og kamper vil fremdeles være forbudt.

Onsdag kan serveringssteder åpne igjen, men det er fortsatt ikke lov til å servere alkohol.

Øvrige lettelser i Oslo:

* Toppidretten kan gjenoppta organisert trening, og det åpnes for organisert aktivitet utendørs for ungdom under 20 år.

* Bibliotekene gjenåpnes.

* Svømmehaller åpner for skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisering svømmetrening for barn og unge til og med ungdomsskolealder.

* Enkeltstående butikker kan åpne, men kjøpesentre og varehus skal fortsatt holde stengt. Unntakene er blant annet matbutikker, apotek og vinmonopol.

– Oppgaven fremover blir å holde smittetallene nede samtidig som vi gradvis og kontrollert åpner opp byen vår igjen. Smittetallene og kunnskapen om det muterte viruset avgjør hvor fort det vil gå, sa Johansen da han informerte om lettelsene mandag.

