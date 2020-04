Den bydelen som nå har høyest antall bekreftede smittetilfeller av koronaviruset er bydel Stovner. Det viser tall Dagsavisen har hentet ut fra Folkehelseinstituttets statistikkdatabank MSIS.

Stovner har 138 bekreftede tilfeller og har et innbyggertall på 38.839 personer. Det gir en smittespredning på 4,2 tilfeller per 1000. innbygger.

Da viruset først begynte å spre seg i Norge var det i hovedsak vestkanten i Oslo som var rammet. Noe av grunnen til dette var at i begynnelsen var en stor andel av de bekreftede tilfellene folk som hadde vært på skiferie i Alpene, særlig i Østerrike eller i Italia.

Øst hardest rammet

Slik fordeler smitten seg i Oslo per tirsdag 14. april.

BYDELER SMITTEDE MARS SMITTEDE APRIL TOTALT INNBYGGERTALL SMITTE PR 1000 innbygger Alna 106 73 179 49.507 3,6 Bjerke 48 30 78 32.580 2,4 Frogner 114 32 146 58.938 2,5 Gamle Oslo 139 60 199 55.739 3,6 Grorud 50 30 80 27.485 2,9 Grünerløkka 112 29 141 60.823 2,3 Nordre Aker 90 27 117 52.443 2,2 Nordstrand 107 32 139 51.952 2,7 Sagene 80 37 117 43.767 2,7 St. Hanshaugen 57 21 78 39.673 2,0 Stovner 84 59 138 32.839 4,2 Søndre Nordstrand 73 41 114 38.847 2,9 Ullern 78 26 104 33.659 3,1 Vestre Aker 106 26 132 49.898 2,6 Østensjø 116 36 152 50.580 3,0

Oslo er uten sammenligning den kommunen som er hardest rammet av koronaviruset. Omtrent én av tre smittetilfeller som er bekreftet i Norge kommer fra Oslo. Tall fra tirsdag 14. april viser at det ligger til sammen 78 personer på Oslos sykehus med koronasmitte.

Barnehager åpnes

De nye smittetallene kommer samtidig som Oslo kommune forbereder seg på å gjenåpne barnehagene og småskolen. Før påske varslet regjeringen at de ville åpne barnehagene fra mandag 20. april og småskolen fra mandag 27. april.

I Oslos bydeler jobbes det nå på spreng for å forberede institusjonene og de ansatte på det som kommer. I en av de hardest rammede bydelene, Gamle Oslo, er de allerede i gang.

– Vi skal kartlegge hvor mange barn som er aktuelle ved oppstarten og om vi har egne ansatte som er risikoutsatte. I tillegg vil det komme sentrale føringer på hvilke spesialtilpasninger vi bør iverksette for å redusere smittefare. Vi synes det blir godt å komme igang igjen og gleder oss til å se barna. Barnehage er et viktig tilbud for mange barn i vår bydel og er også viktig for at foreldre kan starte på jobb igjen, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran til Dagsavisen.

Blir utsatt

Selv om barnehager kan åpnes fra 20. april, en dato Oslo kommune også har varslet om at de vil forholde seg til, sier politikerne nå at barnehagestarten kan bli noe forsinket.

– Alle barnehager vil etter planen åpne i perioden 20.–27. april, og skolene og AKS vil følge etter 27. april, sier byråd for kunnskap og oppvekst, Inga Marte Thorkildsen til NTB.

Det går 37.000 barn i barnehage i Oslo.