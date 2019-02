Normal togtrafikk igjen på Oslo S

Signalfeilen førte til at fem av sporene på stasjonen ikke kunne brukes i over én time. Blant annet førte dette til at Trondheim-toget forlot Oslo med en forsinkelse på 80 minutter.

Rundt klokka 18.20 kunne Bane Nor melde at feilen var fikset.

– Du må fortsatt regne med noen forsinkelser, opplyste Bane Nor.

(NTB)