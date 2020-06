Over 4.400 personer hadde onsdag kveld skrevet under på oppropet «ta ned rasist-/slavehandler-statuene i Norge».

Striden står om statuene av Winston Churchill på Solli plass i Oslo og Ludvig Holberg ved Nationaltheatret i Oslo.

En av de 4.400 som har skrevet under på oppropet for å ta ned statuene er forfatter og kulturkonsulent Neha Håbu-Naveen fra Oslo.

– Ja, det gjør noe at Winston Churchill står der. Han var en undertrykker, mener Naveen.

Neha Håbu-Naveen. Foto: Mimsy Møller

«Holberg (..) investerte i slavehandel. Winston Churchill var en rasist og mente at den hvite rasen var overlegen. Det er uhørt at rasistiske hvite menn som synes det var greit å undertrykke svarte mennesker (..) har en plass i våre gater» heter det i oppropet, som har vakt sterk debatt.

«Ytterliggående tøv» og «absurd» var blant karakteristikkene fra Høyre-politikerne Stefan Heggelund og Peter Frølich i Nettavisen i dag.

– Statuer er heltedyrkelse. Mine indiske forfedre måtte kjempe for å frigjøre seg fra det britiske kolonistyret. Churchill var statsminister da India fortsatt var en britisk koloni. Jeg skjønner at mange ser på ham som en helt for alt han fikk til under andre verdenskrig. Men hvorfor skal jeg måtte gå og se en som undertrykket mine forfedre stå på Solli plass? sier Neha Naveen til Dagsavisen.

Statuen av Winston Churchill på Solli plass ble avduket i 1976.

Internasjonale kampanjer for å rive statuer av historiske skikkelser fra kolonitiden skjøt fart da statuen av slavehandleren Edward Colston ble kastet på sjøen av demonstranter i Bristol i helgen.

Statuen av Edward Colston heves fra havnebassenget i Bristol. Foto: Reuters/NTB Scanpix

– Skal vi rive ned Winston Churchill og kaste ham på sjøen? Nei, mener Neha Naveen.

– Men vi kan sette Winston Churchill-statuen på et eget museum. Der kan den plasseres i historisk kontekst. Statuen av Winston Churchill på Solli plass står ikke i en kritisk historisk kontekst. Å sette Churchill på museum er ikke å fjerne historien, det er å se historien med andre briller. Historien er blitt skrevet av oss mennesker. Da kan den skrives på ny av oss mennesker, sier Naveen.

De siste dagene har demonstranter angrepet eller tilgriset statuer av historiske personer som Christoffer Columbus, sørstatspresidenten Jefferson Davis og kong Leopold i Frankrike, USA, Canada, Belgia, Storbritannia og flere andre land. «Black Lives Matter»-slagordet er blitt malt på statuer av Winston Churchill i flere byer.

I den britiske universitetsbyen Oxford har det vært store demonstrasjoner mot statuen av den britiske koloniherren Cecil Rhodes.

– At så mange reagerer på statuer nå er en dominoeffekt av black lives matter-demonstrasjonene. Status quo blir utfordret. Da blir også historien utfordret. Selvsagt møter det motstand å utfordre heltebilder. Det er ubehagelig for mange å se at Churchill hadde problematiske sider, sier Neha Naveen.

– Falsk anti-rasisme

Som reaksjon på det norske oppropet har Knut Yrvin, lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Gamle Oslo, startet motoppropet «Behold statuer av historiske personer».

«Behold statuen av Winston Churchill og kunstneren Ludvig Holberg på Solli plass og Nationaltheatret i Oslo» heter det i oppropet. «Det historieløse angrepet på disse statuene er falsk anti-rasisme og en form for skadelig historierevisjon av historieløse. Dermed svekker man vår historiske arv. De som ikke kjenner historien er dømt til å gjenta den. Å ødelegge kunst og kultur er det første skritt til et undertrykkende samfunn» heter det i oppropsteksten, som har fått nærmere 1200 signaturer og delt over 3.700 ganger på Facebook.

– Jeg reagerte på at det kom et opprop for å rive Churchill-statuen. Det blir feil. Vi må ta vare på historien. Europa har ingen pen historie, med rasisme og krig, men vi må lære av historien, ikke slette den eller gjemme den bort. Vi må la statuene stå, og fortsette diskusjonen, sier Knut Yrvin til Dagsavisen.

– Det har vært veldig positiv respons på oppropet, og det er delt flere ganger enn oppropet for å rive statuene. Mange synes ikke man skal rive statuene. Det har ikke vært noen rasistiske kommentarer, sier Yrvin, og understreker at han har startet oppropet som privatperson.

«Trenger historietime»

I Nettavisen uttalte Høyres Stefan Heggelund om «riv statuene»-oppropet at «en del trenger en historietime». Det får Neha Naveen til å reagere.

– Det er nedlatende. Sier han at alle de 4.400 som har skrevet under på dette er historieløse? Jeg har også gått på norsk skole og har hatt samme historietimer som de to fra Høyre. Men jeg har mange ganger reagert på hva vi ikke fikk høre i historietimene, sier Neha Naveen.

«Black lives matter»-grafitti på statue av Winston Churchill i Praha. Foto: NTB Scanpix/AP