– Det finnes nasjonale kostholdsråd for skolefritidsordningen (SFO/AKS), og det bør være naturlig at kommunen som skoleeier er opptatt av å følge de. SFO er tross alt betalt av foreldrene. Da må man forvente at når det skal serveres mat skal den være sunn og næringsrik.

Det sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie, til Dagsavisen.

I Dagsavisen torsdag kom det fram at flere av Oslos skoler slurver voldsomt med maten på aktivitetsskolen (AKS). Kvitteringer fra skolene avslører at de bruker store deler av pengene på kakemiks, kjeks og saft, og forsvinnende lite på frukt, grønt og fisk.

Misfornøyde foreldre

Tidligere i år gjorde Forbrukerrådet en undersøkelse blant foreldre med barn på AKS/SFO der de spurte om foreldrene var fornøyde med maten. Resultatet var nedslående.

Halvparten av foreldrene svarte at maten barna får ikke er sunn nok.

– I København har de laget tydelig politikk på hvilken type mat som skal gis i kommunen, enten det er i barnehagen, på SFO eller på sykehjemmene. Det har gitt et tydelig løft i tilbudet. Jeg skulle gjerne sett at de hadde gjort det samme i Oslo, sier Vie.

Sunn mat

Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen lover grep om maten allerede neste år.

– I den nye rammeplanen for AKS sier vi at skolene skal følge Helsedirektoratets anbefalinger. Og i januar etablerer Utdanningsetaten et nettverk for medarbeidere som har ansvar for mat og ernæring i skolene. I tillegg skal vi i løpet av 2019 tilby kompetansehevende kurs der mat og helse er et av temaene, sier Torkildsen.

Hun trekker også fram at Helseetaten arrangerer kurs inn mot AKS om blant annet praktisk matlaging og kosthold.

En utfordring for AKS-ene er at de kun har 2 kroner og 50 øre per barn per dag å handle mat for. Torkildsen sier det er noe de ser på, men at de samtidig ikke vil øke prisen for AKS.