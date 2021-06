Derfor regner det mest i juli

Hvem: Charalampos Sarchosidis

Hva: Meteorolog ved Meteorologisk institutt

Hvorfor: Blir det regn i juli?

Jeg har hørt rykter om at juli skal bli regnfull for oss i Oslo: stemmer det?

–Det finnes sesongvarsler som prøver å varsle været for ganske lang tid fremover, men slike prognoser er ganske usikre. Foreløpig ser det ut som at det er regn nå de neste dagene, men så ser det finere ut fremover utover uken. Østafjells er nok de som får best vær fremover. Det er et lite unntak fra det fine været som har vært, akkurat nå, men tirsdag kveld er det et lette. Og fra onsdag blir det fra 20-25 grader, men ikke like varmt som tidligere i juni.

Charalampos Sarchosidis Charalampos er meteorolog ved Meteorologisk institutt. (Privat)

Stemmer det at det de siste årene har regnet mest i juli?

–Ja, det stemmer. Klimaet i Norge har blitt varmere og varmere. Når man får et varmere klima, og spesielt varmere sommer, leder dette til at det blir mer torden. Torden medfører ofte regn. Det er varmest i juli, det er derfor mer tordenvær og lavtrykk rundt denne tiden. Hvis du har vært i Syden er du kanskje vant med mer tilfeldig tordenvær; Norge kommer til å nærme seg mer og mer den type sommervær.

Det har vært skikkelig sommertemperatur de siste ukene: er sommeren over?

–Det ser absolutt ikke ut som at sommeren er over. Denne uken blir heller ikke så ille. Det blir nok ikke 30 grader som det er meldt i Sverige og Finland, men 20-25 grader er gode sommertemperaturer. Sommeren er definitivt ikke over!

Syntes du det er kjipt å melde dårlig vær nå på sommeren?

–Vennene mine skylder ofte på meg når det er dårlig vær, det er jo litt kjipt. Men hvis de ikke oppfører seg, så truer jeg med enda dårligere vær. Generelt syntes jeg det er hyggeligere å melde fint vær til Norges befolkning.

Er det mer pågang eller klaging på værmeldinger under pandemien, i og med at flere har vært ute?

–Frem til vintermånedene virket det ikke som været var noe viktigere enn vanlig, jeg antar at folk var inne. Men nå mot sommeren, og siden folk ikke kan reise utenlands, så har pent vær vært viktigere. Flere begynner å gå tur igjen, og sesongen for utendørs festing og selskap har begynt. Folk er kanskje mer opptatt av det lokale været, men jeg har ikke opplevd så mye mer klaging. Som oftest er folk alltid mer opptatte av været på sommeren.

Har du noen spenstige ferieplaner selv?

–Jeg har familie i Oslo og Arendal så min ferie blir rundt disse områdene. Jeg har også lyst til å gjøre noe jeg ikke har gjort før denne sommeren. Jeg pleier å reise til familien min i Hellas; nå har jeg ikke sett de på to år. Jeg tenker meg at det blir en telttur i Lofoten isteden.

Hvor mye kan vi stole på langtidsvarselet?

–Det kommer an på værsituasjonen. Når det er stabilt høytrykk over Skandinavia, er dette gode prognoser man kan stole på. Høytrykk beveger seg sakte og er ofte stabilt. Lavtrykk derimot, er mere uforutsigbart. Jo kraftigere lavtrykk, jo mere usikkert er varselet - tordenbyger er meteorologens største mareritt! Akkurat nå ligger det et høytrykk over Russland som kommer til å flytte seg mot Finland og Sverige. Det vil si at Norge ligger midt mellom høytrykk og lavtrykk, noe som gjør langtidsvarselet mindre til å stole på.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

–Det er sikkert litt teit å si, men kanskje Harry Potter. Jeg så første filmen på kino så begynte jeg på bok nummer to. Det er den første boken jeg leste noensinne. Det var en introduksjon til Fantasy og Sci-Fi, det er mine favorittsjangere.

Hva gjør deg lykkelig?

–Godt selskap med gode venner, og fint vær. Men ikke for varmt, jeg tåler ikke varme så veldig godt selv om jeg er greker.

Hva gjør du når du skeier ut?

–Nå har jeg akkurat sluttet å snuse for to uker siden så det hender jeg skeier ut ja! Men jeg tenker ærlig at man må leve livet. Hvis man spiser en sjokolade for mye så må man bare gå en ekstra spasertur tenker nå jeg! Jeg angrer ikke så mye på å ha spist en ekstra sjokolade da, for å si det sånn.

Er det noe du angrer på?

–Jeg angrer på at jeg ikke brukte studietiden på å studere i utlandet. Det er jo en god mulighet til å oppleve mere av verden. Generelt angrer jeg på å ikke ha reist så mye rundt i verden. Jeg har bare vært i Europa og det irriterer meg, spesielt nå som det er en stund til man kan reise langt igjen.