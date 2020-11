Saken er oppdatert

Politiet fikk melding om hendelsen i garasjeanlegget ved kjøpesenteret klokken 11.58.

– Vi har pågrepet en person som stemmer godt med beskrivelsen av gjerningsmannen, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NTB.

Da har vi pågrepet en person på Stovner senter, som vi mistenker er gjerningsmannen. Ingen opplysninger så langt om at det har vært flere personer involvert. Åstedet er sikret og vi søker etter vitner. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) November 17, 2020

Offeret er alvorlig skadd og er fraktet med ambulanse til sykehus.

Ifølge operasjonslederen er det foreløpig ikke kommet meldinger om at det skal ha blitt brukt noen form for våpen. Det er så langt ingen grunn til å tro at det er snakk om flere enn én gjerningsmann. (NTB)