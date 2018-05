Lyns levende mareritt: Korsvoll

Oslo

KORSVOLL KUNSTGRESS (Dagsavisen): Fjorårets thriller på Bislett stanset utviklingen i Lyn da de misset opprykket etter 2-2 etter det vi talte 18-3 i målsjanser til Lyn.

Lørdagens møte på Korsvollbanen ble langt jevnere og viser at Lyn ikke har samme styrke som i fjor. I startelleveren var fire mann igjen fra fjorårets lag på Bislett. Seiersmålet til Korsvoll ble scoret av Andreas Romøren, som gjorde comeback for Korsvoll i denne kampen etter å ha spilt de første seriekampene i år for Lørenskog.

Andre kamp på rad på overtid

Et kvarter før slutt ble han byttet in, tre minutter på overtid lobbet han elegant inn 2-1 over Lyn-keeper Orhan Simsek. Scoringen kom på en smart kontring etter at Lyn jaget seiersmålet etter å ha utlignet på straffespark fem minutter før slutt.

– En grei måte å komme tilbake på. Ikke all verdens forsvarsspill av Lyn, jeg fikk den tida jeg trengte, sier Romøren til Dagsavisen.

Hans retur til Korsvoll kom i rett tid. I andre kamp på rad tok klubben alle tre poengene på overtid.

Dommermøte før scoring

For Lyn ble det et fortvilende tap i en kamp med høy temperatur. Banens veteran, Stig Markus Hovdal headet Korsvoll i ledelsen etter corner etter en snau time. Scoringen skapte mye leven fordi assistentdommeren hadde vinket for offside, men dette var ikke hoveddommer enig i. De danske dommerne (utveksling) tok et kjapt møte og godkjente scoringen.

Få minutter tidligere ble Korsvoll snytt for straffespark da Adrian Thun ble dratt ned i feltet.

På den andre siden fulgte Korsvoll-keeper Marcus Kristiansen opp spillet sitt fra Bislett i fjor høst og leverte flere klasseredninger.

Ville hjem igjen

– Ekstra morsomt å vinne på denne måten selvfølgelig, sier Romøren, som i sin lange klubbkarriere også har spilt for Lyn (i 2013).

– Hvorfor kom du tilbake til Korsvoll fra Lørenskog? (overgangen ble klar i forrige uke)

– Det var egentlig planlagt. Jeg kjenner treneren i Lørenskog og skule hjelpe til litt der. Men kona er gravid, vi ville ha litt mindre reisebelastning og da var det naturlig å komme hit. Det er i Korsvoll jeg hører hjemme, sier han.

I de hektiske sluttminuttene var det Lyn som endelig klarte å sette inn et press mot Korsvoll.

Og da laget utlignet på straffespark ved Jonas-Aleksander Bakken, ble det tent et håp i Bastionen om tre poeng. Laget kastet mange mann i angrep og det ga den åpningen Korsvoll trengte. Men rett før straffesparket hadde Korsvoll en gedigen mulighet da Adrian Thun kom alene med keeper.

Dete var Lyns andre tap i år i en jevn serie der Harstad nå er serieleder. Korsvoll åpnet sesongen elendig med fire strake tap, men har nå to seire og en uavgjort på de tre siste kampene.

PS. Andreas Romøren har også scoret MOT Korsvoll i år. Han ble matchvinner da Lørenskog slo Korsvoll ut av cupen på Korsvollbanen i 1. ordinære runde.

KAMPFAKTA

3. divisjon, avdeling 6 lørdag:

Korsvoll - Lyn 2-1 (0-0)

Korsvollkunstgress: 420 tilskuere.

Mål: 1-0 Stig Markus Hovdal (58), 1-1 Jonas-Aleksander Bakken (85), 2-1 Andreas Storsveen Romøren (90).

Dansk dommertrio.

Gule kort: David Lundtsröm og Trym Aamodt Thorbjørnsen, Korsvoll.

KORSVOLL: Marcus Kristiansen - Erlend Saur, David Lundström, Gaute Skogtun, Abdourahim Secka (Stian Saugnes 64), Andreas Nordheim, Trym Thorbjørnsen, Torbjørn Melhuus (Truls Skrettingland 72), Magnus Roterud (Andreas Romøren 75), Adrian Thun, Stig Markus Hovdal (Benediktas Jakavicius 83).

LYN: Orhan Simsek - Joakim Pedersen Strand, Benjamin Nessjø Nyheim, Mikkel Tveiten, Emil Borkø (Rune Isaksen 58, Felix Bøe-Tangen 73), Henrik Lehne Olsen, Oskar Martinus Hansen (Bjarte Hovland 71), Johannes Johannessen, Adil Zahid, Jonas-Aleksander Bakken, Anwar Pellegrino.