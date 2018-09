Oslo

Bør Oslo-skolene kameraovervåkes? Det vedtok Oslo bystyre egentlig i fjor at de burde. Eller, bystyret vedtok å be byrådet «utarbeide retningslinjer for kamperaovervåking», som det het. Til protester fra Venstre, men til spak aksept fra SV og MDG.

Lillesøstrene i byrådssamarbeidet uttalte ting som «Vi har funnet sammen med de andre byrådspartiene for å lage noen tydelige retningslinjer», og dermed var det bare å sette i gang.

På forsommeren kom retningslinjene fra Utdanningsetaten til høring.

I retningslinjene står det ting som «Overvåking i skolebygg (…) i skoletiden skal normalt ikke skje». Men altså at det kan skje. Det åpnes enda bredere for overvåking utenfor skoletiden. Så blir det listet opp eksempler på gode grunner for overvåking, som kan være risiko for at utenforstående skal ta seg inn i skolebygget, forebygging av brannstifting, eller hærverk.

Men nå har altså MDG og SV sett retningslinjene, og de er ikke særlig fornøyde.

Adskillig mer overvåking

– Utdanningsetaten legger opp til adskillig mer overvåking enn vi så for oss, sier Pål Thygesen.

Bystyrerepresentanten fra MDG varsler at de snur før torsdagens møte i Finanskomiteen.

– Dette kan åpne for kontinuerlig overvåking på mange skoler, sier han.

– Vi hadde sett for oss at det bare skulle gjelde spesielle unntakstilfeller.

– Hvorfor er dere mot dette?

– Trygge oppvekstvilkår bygges ved menneskelig kontakt, ikke overvåking. Dette blir en lettvint løsning, sier han.

Stigmatiserer elevene

Også SV vil begrense overvåkinga.

– Vi mener man ikke skal foreta kameraovervåking i skoletida, sier SV-representant Ivar Johansen.

Han mener overvåking kan føre til stigmatisering av skoler og elevene der.

– En skole med kameraovervåking og vektere og hva det måtte være, det vil stigmatisere elevene som går der. Da sprer det seg at der er det bare håpløse folk som går på den skolen, sier Johansen.

I tillegg mener han overvåking kan påvirke barnas naturlige lek.

– Men stemmer dere ikke nå mot deres eget byråd?

– Nei, byrådet har ikke hatt noen egen rolle i dette. Beslutningen i fjor kom veldig raskt, og mange ble overrasket. Man bør ha gode og grundige prosesser før slike vedtak, dette bør ikke være kjappe ting man finner på under et bystyremøte, sier han.

Vedtaket i fjor høst var preget av mye forvirring i bystyresalen, som vi tidligere har skrevet om i denne saken .

– Men dette får vel ikke flertall i bystyret?

– Vi jobber ut fra hva som er et klokt og riktig standpunkt, ikke bare hva som blir vedtatt, sier han.

Streng praksis

Blant partiene som sørger for at dette ikke blir vedtatt er nettopp storesøster i byrådskoalisjonen, Arbeiderpartiet.

– Vi ser at det er behov for klare retningslinjer. Da må det legges opp til veldig streng praksis, og det synes vi det er, sier Frode Jacobsen når Dagsavisen ringer.

Jacobsen er gruppeleder for Ap i bystyret.

– Men MDG og SV mener det blir mer overvåking?

– Jeg er uenig. Dette blir helt i tråd med hva jeg hadde sett for meg, sier han.

– Tror du nå det blir dagligdags med overvåking i skolen?

– Nei, jeg tror det kun vil være i helt spesielle tilfeller, sier han.

Forslaget som skal opp i Finanskomiteen i kveld kommer fra Ungdommens bystyremøte. Etter behandling i komiteen kommer det opp i selveste bystyret i løpet av høsten.

