Rentesjokket: – Veldig overraskende!

Saken oppdateres.

Norges Bank setter ned styringsrenta fra 4,5 til 4,25 prosent. Det er den første rentejusteringen siden renta ble satt opp i desember 2023.

– Første reaksjon er at det er veldig overraskende. Ved forrige rentebeslutning ble det presentert som mer sannsynlig med et første rentekutt i september og deretter i desember, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret til Dagsavisen.

Sentralbanken holdt renta i ro også i mars i år, da forventningene om et etterlengtet rentekutt var blitt skrudd opp over tid.

Annonse

Men siden har økonomien utviklet seg som forventet – bortsett fra at kjerneinflasjon har vært litt lavere to måneder på rad, poengterer Macic. Norge har høy prisvekst, lav arbeidsledighet og staten bruker mye penger.

Norsk økonomi går så godt at det er vanskelig å unngå inflasjonspress, og derfor kuttes heller ikke renta, forklarte økonomiprofessorene Ola H. Grytten og Kjetil Storesletten til Dagsavisen onsdag.

Macic peker på nettopp lavere kjerneinflasjon som én av grunnene til å kutte renta nå. En annen er at verden har endret seg dramatisk siden sist, med mer militær konflikt og trusler om det.

– Sentralbanken visste jo ikke sist hva som skulle skje i verden. Jeg tenker at rentekuttet også kan være en reaksjon på usikre tider internasjonalt, som en slags forsikring mot at det kan påvirke norsk økonomi negativt, sier Macic.

Annonse

Et tredje argument for rentekutt, ifølge Macic, er at boligprisene har flatet ut eller falt flere steder i landet.

– Lavere boligprisvekst kan også ha bidratt til den veldig overraskende rentebeslutningen, mener hun, og understreker at hun ikke har fått lest hele rapporten om rentebeslutningen før Dagsavisen ringte.

Bare et kvarter etter at Norges Bank meldte om rentekutt, var landet største bank, DNB, ute og meldte om tilsvarende kutt på 0,25 prosentpoeng på innskudd og utlån. Ifølge DNB vil unge og kunder som kjøper sin første bolig få bankens beste flytende boliglånsrente på 5,24 prosent.

Rentejusteringen i banken får virkning om seks uker fra i dag.