Klar beskjed til Nato: – Landet har tatt et valg

– Romania har tatt et klart valg som Nato-medlem, EU-medlem og alliert av Ukraina, sier valgvinner Nicusor Dan i et ferskt intervju med Financial Times.

Bucuresti-ordfører Dan stakk av med seieren i presidentvalget i Romania søndag, med 54 prosent av stemmene.

Motstanderen, den nasjonalistiske kandidaten George Simion, hevdet at valget måtte annulleres grunnet utenlandsk innblanding, men fikk ingen gehør av Romanias grunnlovsdomstol.

På linje med øvrige Nato-land

Tross store økonomiske utfordringer i Romania, sier landets nye president at er villig til å øke satsingen på eget forsvar og oppfylle et Nato-mål på 3,5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP), med ytterligere 1,5 prosent til for eksempel infrastruktur og cybersikkerhet.

– Det er noe jeg støtter. Vi vil være på linje med våre allierte, sier Dan.

Det årlige Nato-toppmøtet finner i år sted i nederlandske Haag 24. og 25. juni. Debatten om å øke utgiftene har blusset opp idet møtet nærmer seg.

Planen som vurderes, går ut på at landene skal bruke 3,5 prosent av BNP på forsvar innen 2032 samt 1,5 prosent på mulig forsvarsrelaterte ting som infrastruktur – veier, broer, flyplasser og havner. Generalsekretær Mark Rutte, som erstattet Jens Stoltenberg i rollen i fjor høst, sikter mot å få medlemslandene med på dette.

USAs president Donald Trump har over tid presset hardt på for at europeiske Nato-allierte skal bruke minst 5 prosent på forsvarssatsing, og at Europa må ta langt mer ansvar for egen sikkerhet.

Les også: Ekspert om «bølla» Trump: – Kina har spilt kortene sine godt

«Trump-vennlig» toppmøte

Etter det Dagsavisen forstår, kommer Nato-toppmøtet i Haag til å bli lagt opp på en mest mulig «Trump-vennlig» måte. Ting kommer til å forløpe hurtigere enn normalt. Dessuten ventes det ikke et såkalt kommuniké eller noen formell erklæring i etterkant av møtet.

– Nato bruker samme strategi for «Trump-styring» som forrige gang han var president. Alt skal avtales på forhånd, og hvis det skal utarbeides et kommuniké må det være ferdigforhandlet før møtet starter for å unngå «overraskelser», sa Nato-ekspert Peter Viggo Jakobsen til Dagsavisen tidligere denne uken.

– Hvis man vil bevare Nato og det transatlantiske forholdet, er man nødt til å lage forhåndsavtaler så det ikke oppstår en diplomatisk krise eller krangling foran rullende kameraer, slik vi så med Trump/Zelenskyj-møtet i vinter. Et møte som ifølge Trump var «bra TV», la Jakobsen til.

En figur av USAs president Donald Trump foran Natos logo. (Dado Ruvic/Reuters)

Presidentvalget i Romania var av stor interesse for Russland og Nato av flere grunner: Landet ligger ved Svartehavskysten, har Nato-baser og er viktig for støtten til Ukraina i forsvaret mot russisk invasjon, skriver NTB.

