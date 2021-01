– Vi forstår veldig godt at situasjonen vi er inne i nå er et veldig viktig føre-var-tiltak i forhold til smitten av mutasjonsvarianten av viruset, og har full tiltro til at dette er nødvendig. Og så tenker vi at det er viktig at det treffes presise tiltak og at myndighetene er raske nok til å justere tiltakene, slik vi så med Vinmonopolet som åpenbart var en klok og god justering, sier Herman Dyrø, direktør for marked- og forretningsutvikling hos Mustad Eiendom som blant annet eier handlesenteret CC Vest på Lilleaker.

Trodde ikke det kom til å skje

Handesenteret sysselsetter til 700 medarbeidere som nå får kjenne på usikkerheten ved den store nedstengingen som ble annonsert lørdag morgen.

– Dette er en unntakstilstand?

– Det er det absolutt. Vi hadde forberedt oss på det, men trodde faktisk ikke på at det kom til å skje. Men så er det sånn at dette varer forhåpentligvis ikke lenger enn ut denne uken, sier Herman Dyrø.

NTB medler at interiørkjeden Kid nå permitterer 300 ansatte og i følge Dagens Næringsliv stenger Varner-gruppen ned 83 butikker, noe som medfører at 500 ansatte blir berørt.

Også Nille og Elkjøp var blant de mange bedriftene som meldte om permitteringer mandag.

Herman Dyrø, direktør for marked- og forretningsutvikling hos Mustad Eiendom. Foto: Mustad Eiendom

Nettopp uforutsigbarheten kan være tøff å takle for mange som nå er permitterte fra jobb.

– Hva betyr det for et handlesenter som CC Vest der det er så mange som jobber til daglig?

– Ja, vi har 700 medarbeidere og det påvirker selvfølgelig hverdagen til ekstremt mange. Det er mange som blir permittert i de ulike butikkene, og det er viktig at det videreføres og opprettholdes gode ordninger som gjør at bedriftene kommer seg gjennom dette. Så de ikke bare er de som har vært sterkest fra før og de som er størst som klarer seg, sier Dyrø.

På CC Vest jobber det til vanlig 700 mennesker, som mange nå er permitterte. Foto: Mustad Eiendom

Klesbutikkene utsatt

Når det gjelder handelsstanden er det nå særlig klesbransjen som rammest hardest. Men, for noen har det også gått mostatt vei, med vekst under pandemien.

– Hvor lenge kan handelsstanden tåle en så omfattende nedstenging?

– Det er stor forskjell på hvor robust hver bransje er, og ikke minst hvordan pandemien har påvirket deres drift hittil. Vi har ytterpunkter hos oss, fra de som gjennom det siste året har hatt en fantastisk vekst, og på CC Vest i fjor hadde vi tolv og en halv prosents vekst i forhold til året før. Det vi ser er at det er de bransjene som allerede slet med dårlige marginer fra tidligere, som forretninger som selger klær og sko, også er de som er blitt rammet hardest nå.

– Er butikkene som ikke har egne nettbutikker spesielt utsatte?

– Det vi ser generelt er at de som er gode på nett de er også gode fysisk. Det som nok er utfordrende er de litt mindre aktørene som ikke har de største ressursene i form av kjededrift, og som da er mer sårbare på alle områder, sier CC Vest-eieren.

Les også: Jobber med «storslagen og voldsom» spenningsfilm om koronakrisen (+)

Har tilpasset seg

I følge Dyrø har bransjen blitt usedvanlig flink til å tilpasse seg krav om kjappe omstillinger nærmest på rekordtid.

– Jeg tror vi alle er blitt litt vant til at dette er den nye normalen og opplever at butikkene er raske til å respondere og tilpasse seg. Det er ingen som klager, alle syns dette er kjempevanskelig men samtidig opplever vi at både kunder, ansatte og butikkledere har stor forståelse for at myndighetens tiltak er nødvendige, og setter pris på at de har en dynamisk holding til bestemmelsene.

– Vi er blitt vant til å måtte forholde oss til det uforutsigbare siden mars, så vi har gradvis tilpasset oss. Så det er ikke noen krisestemning, sier Herman Dyrø.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Viktig med kompensasjon

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke peker på viktigheten av kompensasjon for en allerede truet næring.



– Vårt felles mål er å få ned koronasmitten, og særlig smitten av det muterte viruset. Derfor har vi forståelse for at regjeringen utvider stengingen til randsone-kommunene.

– Over 400.000 arbeidstakere jobber i virksomheter i handels- og tjenestenæringen som blir berørt av disse tiltakene. For å berge arbeidsplasser og verdiskaping er det avgjørende å redusere virksomheters ansvar for permitteringsperioden til to dager og sørge for dekning utover faste uungåelige kostnader i kompensasjonsordningen, sier Ivar Horneland Kristensen.

– Nå er jo situasjonen at våre medlemmer og virksomheter her på veldig kort varsel skal stenge ned, så de må jo få avklart hvem som er omfattet og hvordan dette skal gjøres. Det er jo det de har fokus på nå. Virke har fått gjennomslag for at butikker kan holde åpent ved klikk-og-hent. Det støtter opp om målsettingen om at folk skal holde seg mest mulig hjemme, samtidig som viktige vareutleveringer og aktiviteter ikke rammes uforholdsmessig hardt, sier Ivar Horneland Kristensen.

Dette er de nye tiltakene:

Fakta om koronatiltakene som Oslo kommune innførte i helgen, og som i første omgang gjelder ut denne uken fram til søndag 31. januar.

Forbud og påbud:

* Alle butikker holder stengt, med unntak for matbutikker, apotek, bensinstasjoner og dyrematbutikker. Kiosker regnes som dagligvarebutikker. Vinmonopolet ble først bestemt stengt, men vil likevel holde åpent.

* Alle serveringssteder stenges, med unntak av takeaway.

* Alle bibliotek stenges. Det samme gjør tros- og livssynshus, med unntak av begravelser og bisettelser.

* Det innføres rødt nivå i barnehager og barneskoler. Ungdomsskoler og videregående skoler er allerede på rødt nivå. Videregående skoler har digital undervisning i hele uke 4.

* Lokalene ved alle universiteter, høyskoler og fagskoler stenges for studenter og elever, og det innføres digital undervisning. All fysisk undervisning og planlagte arrangementer må utsettes eller gjennomføres digitalt.

* All breddeidrett og fritidsaktiviteter for barn, ungdom og voksne stenges. Etter nylig å ha åpnet igjen for fritidsaktiviteter for barn i barneskolealder og yngre blir det igjen stopp for slik aktivitet.

Nasjonale anbefalinger fra regjeringen:

* Alle bør unngå besøk og sammenkomster i eget hjem, med unntak av nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase. Aleneboende kan ha og gå på besøk hos én til to faste venner eller én fast husstand. Barn kan ha besøk fra egen kohort.

* Alle bør unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Reise til arbeid anses som strengt nødvendig, men alle som har mulighet til hjemmekontor, må ha det.

* En-til-en virksomheter, som frisører, bør innføre forsterkede tiltak som bruk av munnbind i situasjoner der det ikke er mulig å opprettholde én meters avstand. De burde også justere behandlingstilbud som innebærer nært kontakt ansikt-til-ansikt.

(Kilde: Oslo kommune )

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.