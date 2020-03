Kan Geir snu krisa i Oslo Frp?

Denne helga var det årsmøte i Oslo Frp.

Osloavdelinga av det mest høyreorienterte store partiet i norsk politikk pleier å være konfliktfyllt. De siste årene har det vært kamper om både stortingsplasser, bystyreplasser og ledelse.

Det er ikke så lett å si nøyaktig hvor stridene går, det er tross alt en komplisert verden. Men en eller annen akse mellom Siv Jensens nokså liberale, litt ordentlige og styringsdyktige del av Frp på den ene sida, og Sylvi Listhaug og Tybring Gjeddes mer Trump-aktige fløy som er veldig opptatt av innvandring, er det nok et sted.

Denne helga vant Geir Ugland Jacobsen lederkampen. Han er 62 år og fra Grefsen, og vant så vidt en kampvotering mot den liberale Andreas Meeg-Bentzen.

Men hvem er egentlig Ugland Jacobsen? Hvor kommer han fra, og hva mener han om ting? Best å ta en liten telefon til den nyvalgte Frp-toppen.

– Hei det er Geir!

– Hei Geir! Hvem er du, egentlig?

– Jeg er siviløkonom fra Bergen. Vokst opp i Oslo, 62 år. Veldig glad i Oslo. Og Norge. Det er ikke noen hemmelighet.

Ugland Jacobsen forteller at han har jobbet i VG, i Ford, i Vålerenga Fotball og Bladet Tromsø, blant annet. Nå kaller han seg interim-direktør. Han er altså midlertidig direktør for bedrifter som er i krise eller skal omstilles på en eller annen måte.

Ikke ulikt Oslo Frp, egentlig. Hovedstaden har vendt Frp ryggen. I bystyret sitter Frp-ere som folk flest ikke kan navnet på. Ved valget i september fikk de 5,3 prosent av stemmene, og ble byens åttende største parti. Selv Venstre er større enn Frp i Oslo.

Så da trenger man kanskje en interim-direktør, en som kan rydde opp i krisa. En som kan være en slags Trump?

– Jeg er ikke den største motstanderen av Trump. For å si det forsiktig. Jeg ser at han leverer, og han gjør en ting som jeg gjerne skulle gjort. Å stå opp for norske slitere. De som jobber og betaler skatt blir neglisjert.

– Ok?

– Det er norske arbeidere og den norske middelklassen som blir melket.

Det ble vedtatt en resolusjon på årsmøtet, blant annet omtalt i Dagbladet, hvor det heter at Norge skal være et «patriotisk fyrtårn» i verden. De vedtok også ti bud, som overhodet ikke var formulert som bud, men som en liste over ting Oslo Frp mener noe sterkt om. Blant annet klimapolitikk, overnasjonalitet, immigrasjon, vindkraft, media og uthuling av grunnloven er listet opp.

– Jeg er patriot, sånn som på Lillehammer i 94. Da sto jeg sammen med flere utlendinger. De var like stolte, de. Det er noen som alltid skal klistre på meg den merkelappen når jeg sier at jeg er Frp-mann. Men det er helt feil. Det er mange gode mennesker i Fremskrittspartiet.

– Hvilken merkelapp?

– At man skal ha noe imot andre etnisiteter. Det er ikke det det går på. Jeg er gift med en utlending, sier Ugland Jacobsen.

TV 2 har dokumentert en rekke … hva skal man si … kontroversielle facebook-poster fra Ugland Jacobsen. Han har skrevet at å tillate innvandring, uansett årsak, fra Somalia, Libanon og Marokko, er «utilgivelig ignorant, uempatisk og ansvarsløst». Ved ett tilfelle skreiv han om en tragisk brann i Bergen, hvor fire personer døde. Han skrev da om «personer fra en kultur med en viss tradisjon for å ta livet av brysomme familiemedlemmer» og at han håpet politiet ville etterforske en «relativt sannsynlig» årsak.

Når jeg spør, omtaler han sakene på TV 2 som en drittpakke.

– Jeg uttaler meg en del om kriminalitet, og da kan man jo utlede hvis man gjerne vil, at jeg har fordommer mot visse grupperinger. Det har jeg ikke. Men når en gruppe er ekstremt overrepresentert innenfor særlig vold, så synes jeg det er viktig å påpeke. Her var det kanskje noen som ville forhindre at jeg ble valgt. Men det bakfyrte, for folk skjønte at det var en drittpakke. De tok ut visse kommentarer, som ikke er ulovlige på noe vis.

Han sier det er visse kulturer som er overrepresentert på partnerdrap, og vil ikke angre på Facebook-utfallet. Han mener han ikke har fordommer, og ville ikke formulert seg annerledes i dag.

– Nei. Det er mye eksempler på berøringsangst. Folk er så redde for å bli beskyldt for å være rasister. Så nå må dere også være forsiktig så dere ikke setter alle i den båsen. Det ligger kun god vilje bak. Vi må få tatt et ordentlig grep på volden i Oslo. Særlig den fornedringsvolden som er nå. Som også er etnisk kulturelt betinget. Det er det ingen som tør å snakke om.

– Hva mener du?

– At det er rasisme begge veier.

– At det er mye rasistisk vold mot hvite i Norge?

– Jeg tenker det er det mot norske ungdommer. Det er bare de som blir ranet og banket.

– Er det rasisme?

– Ja, det er jo det. Norske ungdommer er ofre. Og blir gjerne angrepet av gjenger med utenlandske ungdommer, kanskje ispedd en og annen som er norsk. De tar klær og mobiltelefoner fra norske barn. Det er skremmende. Men man skal ikke generalisere. Vi må ha et fredelig samfunn hvor ingen blir banket eller voldtatt. Jeg vil ingen til livs.

Ugland Jacobsen er også skeptisk til om klimaendringene er menneskeskapte.

– Det er ikke bevist, men jeg holder muligheten åpen. Det vi snakker om er jo Norges eksistens. Skal vi legge ned oljeindustrien blir jo Norge et nytt Venezuela. Det er helt horribelt. De sier det er 97 prosent konsensus om menneskeskapte klimaendringer, men det er jo en stor bløff. Men at det er klimaendringer, det bestrider vi ikke. Vi fornekter ikke klimaendringene som sådan. Men at havet skulle stige så inmari. Det har de jo sagt i 30 år. Det har jo ikke steget i det hele tatt.

– Er det FNs klimapanel, som …?

– Ja, nå er det veldig mange som lever av klima. Deres arbeidsinntekt henger på at det eksisterer en klimatrussel.

– Men det er vel flere som lever av olje?

– Ja, det er flere hundre tusen arbeidsplasser.

– Så, man skulle vel tro at … hvis det var penga det kommer an på …?

– Så er det ikke oljefolka som dominerer debatten. De kommer jo ikke til orde. Når noen kommer med et syn som ikke er det offisielt vedtatte syn, så får han ikke lov å snakke. Han blir blokkert og sensurert. Alle de som ikke er med på klimanarrativet, de får ikke snakke.

– Er det ikke litt ironisk at du snakker om at du ikke får snakke? I et intervju?

– Vi får se hva du gjengir av det, da. Og hvor objektivt du gjengir det. Jeg er spent på det.