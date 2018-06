Oslo

Opposisjonen på Stortinget er sjokkert over at en ny rapport fra Riksrevisjonen viser liten framgang å sikre terrorutsatte bygg og infrastruktur.

– Det er svært alvorlig at manglene ved grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene i politiet og Forsvaret fortsatt ikke er i henhold til kravene i sikkerhetsloven, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

– Det gjenstår mye

I en ny rapport om terrorsikring som ble offentliggjort tirsdag, konkluderer Riksrevisjonen med at «departementet har i liten grad sørget for en overordnet plan for etablering av permanent grunnsikring for de skjermingsverdige objektene i politiet».

– Det gjenstår mye før Stortingets vedtak og forutsetninger er oppfylt. Manglende avklaring av politiets og Forsvarets kapasitet medfører at det fortsatt er risiko for at politiet og Heimevernet ikke vil være i stand til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker, sier Foss.

Reaksjonene på Riksrevisjonens rapport har ikke latt vente på seg.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Riksrevisjonen avdekker en grov svikt i regjeringens arbeid med nasjonal sikkerhet.

– Rapporten setter statsminister Erna Solberg i et svært dårlig lys etter de forsikringene hun i fjor ga da Riksrevisjonen avdekket klare mangler ved beredskapen. Jeg reagerer sterkt på at Justis- og beredskapsdepartementet ifølge Riksrevisjonen ikke engang har prioritert arbeidet med objektsikring, sier han.

– Tryggheten til vanlige norske borgere

– Regjeringen har et stort ansvar for at vi nå har sjokkerende store hull i sikkerheten vår. Dette er å gamble med folks liv, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.

– Stortinget har vært krystallklare på hva vi krever. Vi skal ha en plan for sikring, og den skulle vært på plass allerede i 2015. Fremdeles er det helt i det blå når vi er i mål, framholder han.

Senterpartiets Liv Signe Navarsete mener opplysningene er sjokkerende.

– Det Riksrevisjonen her avdekker, er svært, svært alvorlig. Dette er tryggheten til vanlige norske borgere som står på spill. At regjeringen nedprioriterer dette arbeidet er uakseptabelt, sier hun.

Det vakte stor oppstand da Riksrevisjonen i oktober 2016 kom med kraftig kritikk av regjeringens arbeid med terrorsikring av kritisk infrastruktur og viktige bygninger, såkalt objektsikring. Rapporten ble hemmeligstemplet, men deler av den ble lekket til mediene etter at regjeringen sa nei til å offentliggjøre et sammendrag.

Ikke fulgt opp

Rapporten konkluderte blant annet med at politiet og Forsvaret ikke ville være i stand til å gi viktige objekter (bygninger) god nok beskyttelse og sikring i en trusselsituasjon. Etatene ble også kritisert for mangelfullt samarbeid.

Dette er fortsatt ikke fulgt opp, mener Riksrevisjonen.

– Justis- og beredskapsdepartementet har per 31. desember 2017 fortsatt ikke sørget for at grunnsikringen av de skjermingsverdige objektene er i henhold til kravene i sikkerhetsloven og forskrift om objektsikkerhet. Det gjenstår et betydelig arbeid før alle de skjermingsverdige objektene vil være sikret i henhold til kravene, heter det i en pressemelding. (NTB)

