Oslo

– Jævla homo!

Ropet overrasket meg da det kom rett ved siden av meg på Vålerengas kamp mot Lillestrøm for noen uker siden. For selv om fotballsupportere lenge har hatt et dårlig rykte når det gjelder forholdet til homofile – både på banen og på tribunen – har det bedret seg med årene. Og i forbindelse med årets Pride-dager er det på tide å gjøre enda mer med det.

– Jævla homo!

Det var faktisk så lenge siden sist at jeg egentlig ikke skjønte hvordan jeg skulle takle ropet. De gamle refleksene var blitt litt slitne. Men etter å ha summet oss tok Pål, som sto et par plasser bortenfor meg, og jeg tak i det.

– Du bruker det som et skjellsord, men det er ikke noe skjellsord! Og: – Hva faen er det du sier? Han som hadde latt de idiotiske ordene falle ble passiv.

– Men hva skal jeg gjøre da? Unnskyld!

– Det holder ikke med unnskyld til meg!

Han henvendte seg videre til nestemann: – Unnskyld!

– Det holder ikke. Du må si unnskyld til oss alle. Alle på tribunen!

Han så beskjemmet ned og skulte litt oppgitt på oss og tok enda et par skritt til sida. Noe skjedde på banen og han heiv seg på en annen sang, med tegn til at han kanskje vil velge en annen uttrykksform neste gang. Han fikk INGEN støtte for sin munnbruk, og tribunens internjustis hadde satt skapet på plass.

Jeg fortalte historien til en kompis som kunne fortelle at i hans gjeng var en av gutta på kamp med sin kjæreste på hans aller første fotballkamp. Dette er altså herretoppfotballen, der ingen er åpent homofil, men blant oss på tribunen er det mange. Du skal ikke så langt tilbake i tid så var «jævla homo» en ganske vanlig replikk på en fotballkamp, på gatene og som et generelt skjellsord. Episoden i Lillestrøm-kampen minte meg på at det i Vålerenga-sammenheng har blitt så godt som borte. Det skal vi være stolte av, uten at vi skal la det bli en hvilepute. For fotballsupportere speiler samfunnet rundt oss, på godt og vondt. I Vålerenga-sammenheng var heller ikke «jævla homo» spesielt vanlig i 2006, da jeg som talsmann i Klanen deltok på en debatt om homofili i idretten i regi av Skeive Dager.

Til vill jubel fra salen erklærte jeg at Klanen ikke hadde noe offisielt standpunkt når det gjaldt homofobi, men at styret på første årsmøte ville foreslå at homofobi skulle innlemmes i paragrafen som allerede erklærte at rasisme var uforenlig med medlemskap i Klanen. Noe av jubelen var antakelig knyttet til at daværende VIF-trener Kjetil Rekdal bare et par år tidligere hadde sagt at han var homofob med en forklaring knyttet til frykten for det ukjente. Og siden årsmøtet i 2007 har midterste setning i paragraf 9 i Klanens vedtekter vært «Klanen er stolte over å støtte en slik klubb, og tar avstand fra enhver form for fordommer basert på hudfarge, nasjonalitet, legning og tro».

Om jeg husker rett ble vedtektsendringen enstemmig vedtatt. Siden Klanen ikke hadde noen til å drive jobben fram ble det til noen markeringer og småtterier som bannere med «ACAB – all colours are beautiful». Likevel var det nok til at det i 2011 førte til at Klanen ble kåret til «Årets hetero» under gaygallaen.

Verden går framover også uavhengig av oss, og i 2017 deltok VIF for første gang under eget banner i prideparaden i Oslo i forbindelse med slagordet «Idrettsglede for alle». Også Klanen stilte i denne delen av paraden. Og i morgen er klubben igjen klar for å delta i paraden med eget bidrag. Klubben skriver at de «ønsker derfor hele Vålerenga-familien fra Vålerenga Fotball Elite til Klanen og de øvrige idrettene til å gå i paraden sammen med Vålerenga».

«Jævla homo» var også overskrifta på seminaret NFF hadde med Brann-supporter Gjert Moldestad – en av dem som har engasjert seg dypt og intenst i arbeidet med å bekjempe homofobien i norsk idrett – som innleder på tirsdag denne uka. Så sent som 16. mai 2015 nektet Fotballforbundet Brann å bruke regnbueflagg i stedet for de vanlige cornerflaggene på en fotballkamp. NFF skjulte seg bak UEFA, selv om UEFA sa dette ikke var problematisk opp mot deres regelverk. Nå har forbundet blitt presset til å skifte standpunkt. Så ting går framover

Gå i Pride-parade i morgen, gjerne i VIFs seksjon, og bli med på Intility Arena og se VIF slå Bodø/Glimt etterpå.

VIF-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.