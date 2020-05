Homobevegelsens 70-årsdag markert med skilt: – Rørende

I strålende sol og med flere fremmøtte avduket Borgen det blå skiltet på Bislett i Oslo blant ballonger, blomster og Pride-flagg.

– Det var veldig rørende og stort å få ha denne markeringen. Mange som møtte opp, har vært med i mange år i en tid hvor det var utenkelig å få et synlig skilt avduket av en ordfører, sier FRI-leder Ingvild Endestad til NTB.

20. mai 1950 ble «Det norske forbund av 1948» (DNF-48) stiftet. Nå er organisasjonen kjent som FRI (Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold).

– Ikke vært gratis å komme hit

Endestad håper skiltet også blir et symbol på at kampen ikke er over.

– Skiltet er en anerkjennelse av jobben som er gjort i 70 år. Den har betydd mye for alles frihet, egentlig. Og muligheten til å leve frie og trygge liv. For oss er det en viktig påminner om at det ikke har vært gratis å komme hit vi er i dag. Jeg håper også det blir en påminner om at vi er nødt til å ta den kampen videre, sier hun.

Skiltet som ble avduket på Bislett i Oslo, markerer starten på den organiserte homobevegelsen i Norge.

Oslo-ordfører Marianne Borgen avduker skiltet i Dalsbergstien 21 i Oslo på 70-årsdagen til foreningen FRI. Skiltet markerer starten på den organiserte homobevegelsen i Norge. Ved siden av står Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Dalsbergstien hus

Det er Selskabet for Oslo Byes Vel som startet arbeidet med blå skilt på slutten av 1980-tallet. Skiltene skal formidle kulturhistorie på steder der det faktisk skjedde.

Bygget som rommet stiftelsen for 70 år siden, er nå Dalsbergstien hus, et botilbud for rusmisbrukere. De var til stede og hadde pyntet til fest.

– De hadde stilt seg opp med pynt og bakst og rosa drinker. Bygget var et hospits på den tiden det (DNF-48) startet. Så det har vært en rød tråd for dette bygget: Et sted som har vært en trygg havn for mennesker som ikke har så mange trygge havner, sier Endestad.

