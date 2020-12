Målinger av de politiske stemningsskiftene går opp og ned, bare avbrutt av fasit hvert fjerde år. Men Senterpartiets eventyrlige vekst kan ikke lenger forklares på noen annen måte enn at vi har en ny virkelighet. Politiske tyngdelover er i endring. To store, dominerende partier er blitt til tre på partileder Trygve Slagsvold Vedums vakt.

Denne uka kom det to nye målinger som understreker dette.

Kommentar: «Det er ikke rart høyresiden er bekymret»

I VGs måling er Senterpartiet for første gang større enn partner Arbeiderpartiet, mens partiet går helt til topps på TV 2s måling. Senterpartiet er dermed landets største parti. Dette er første gang i norsk moderne historie at Senterpartiet er størst. 22,1 prosent, nesten hver fjerde velger, sier til TV 2 at de ville stemt på partiet hvis det var stortingsvalg nå.

Partiet tar velgere fra Høyre, Arbeiderpartiet og Frp. Målingene kommer i flukt med en NRK-måling publisert 25. november, som viste voldsom framgang for Senterpartiet nasjonalt. En måling gjort for Klassekampen og Nationen viser at partiet også gjør det godt selv i Oslo. Med 7,5 prosent oppslutning ligger Vedum an til å få inn to representanter fra landets mest urbane strøk. Bonderevolusjonen er total. Og det er bare ni måneder til stortingsvalget 2021.

Den karismatiske partilederen har doblet partiets nasjonale oppslutning fra valget i 2017.

Les også: MDG går inn for samarbeid med venstresiden etter valget

Mye av forklaringen på suksessen handler om hans framtoning, evne til tydelighet i sitt politiske budskap. Og nå er Vedum i selvsagt posisjon til å kreve også den viktigste regjeringsposten, skulle valgresultatet bli som målingene indikerer. Da vil ikke Senterpartiets vekst bare være et paradigmeskifte for norsk politikk, men også for Arbeiderpartiet.

Statsminister Trygve Slagsvold Vedum vil ryste partiet.

Uten Senterpartiet er det nærmest dødt løp mellom borgerlig og sosialistisk blokk. Alliansen med Arbeiderpartiet virker solid, men kampen om Senterpartiets gunst og sjel vil prege norsk politikk i et lengre perspektiv.