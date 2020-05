Pinsehelgen ligger an til å bli årets varmeste helg til nå. Mange Oslofolk benytter fridagene og varmen til å komme seg ut på øyene i Oslofjorden, om vi skal ta ferjekøene på Rådhuskaia i Oslo som et sannhetsvitne.

Som følge av koronakrisen opererer Ruters ferger i Oslofjorden med plassbegrensning på 50 passasjerer.

– Folk står i kø på Rådhuskaia for å komme ut til Hovedøya. Her står hundrevis av folk tett i tett, fordi man følger smittevernsreglene ombord på ferga, men i køen er det ingen som overholder smittevernsreglene, sier Dagsavisens journalist på stedet, som var i køen i en time uten å se noe til vektere på stedet.

Kontrast: Ombord på båten blir smittevernsreglene strengt overholdt. Foto: Sindre Goksøyr

Ruter: Forståelse for at folk vil ut i finværet.

– Vi har stor forståelse for at mange vil ut på øyene nå i finværet. Det stemmer at plassbegrensningene fører til kø på Aker Brygge, men vi har vakter på plass som melder om at folk er tålmodige, og viser hensyn til hverandre og forståelse for situasjonen, sier Knut-Martin Løken, pressevakt i Ruter.

– Gjenåpningen av samfunnet gjør at kollektivtransporten får stadig flere reisende, mens kapasiteten fremdeles er begrenset. Vi må derfor holde fast ved retningslinjen om å ikke reise med kollektivtrafikk hvis man ikke må, sier Løken.

Oppfordrer folk til å vise hensyn

– Vaktene gjør sitt ytterste i en krevende situasjon for å veilede og informere om avstandsreglene. Det er også tydelig merket med blant annet plakater i området. Her er vi avhengige av å spille på lag med befolkningen, sier Knut-Martin Løken.

Ruter har vektere på stedet og plakater med reiseråd. Foto: Sindre Goksøyr

At samfunnet gradvis åpner opp, skaper problemer for Ruter. Årsaken er at kapasiteten på buss, bane og trikk fortsatt er lav som følge av smitteverntiltakene, meldte NTB fredag.

