Målløst da Lyn tok sterkt bortepoeng: – Gøy å være Lyn-spiller om dagen

NADDERUD STADION (Dagsavisen): Resultatet 4. mai sendte sjokkbølger gjennom hele Fotball-Norge - da Stabæk valset over Lyn på Kringsjå og kampen endte 7-1.

Lørdag ble det åtte mål færre enn sist, som vil si at det endte 0-0 i en fotballkamp som bølget fram og tilbake.

– Vi har ikke brukt så mye energi på de sifrene og den kampen, for 1-7 reflekterer ikke det oppgjøret. Den la vi raskt bak oss, men vi vil alltid få med oss gode prestasjoner og resultater mot Stabæk, sier kaptein Trine Skjelstad Jensen.

Trine Skjelstad Jensen spilte nok en god kamp i midtforsvaret til Lyn. (Kristian Bjerke)

Om lørdagens kamp sier hun:

– Det er en tøff kamp som bølger mye fram og tilbake. Vi starter bra, Stabæk tar over i midten av omgangen før vi er gode før pause. I 2. omgang styrer vi mye av spillet, men de får et trykk på oss på slutten og skaper en del sjanser. Jeg er skuffet over at vi ikke klarer å omsette våre sjanser til mål, for vi skaper nok store sjanser til å score. Da får man ikke mer enn ett poeng med seg, sier kapteinen.

Trener Joakim Dragsten hadde ikke 1-7-tapet fra sist i bakhodet og er halvveis fornøyd med poengdelingen.

– Jeg synes det er en jevn fotballkamp, som forventet. Vi har perioder der vi er veldig gode, en vVi er ikke skarpe nok til å score. Hadde vi fått uttelling, hadde det blitt annerledes. Alt i alt er det en god kamp og et bra bortepoeng. Vi tenkte ikke noe på 1-7, men mer på å videreføre en god prestasjon fra VIF sist inn mot kampen i dag. Og det klarte vi, sier han.

I bedre form

Kampen var uansett Lyns andre på rad uten tap, og nå har kun en av de siste fem seriekampene blitt tapt. Det gjør at laget fortsatt ligger på 7. plass på tabellen med sju poeng opp til tredjeplasserte Brann, som tapte for Vålerenga.

– Det er kjempegøy å være Lyn-spiller om dagen. Vi har masse god kvalitet i troppen og i dag synes jeg vi spiller Stabæk ut gjennom hele kampen. I tillegg har vi gode vendinger i spillet og spiller oss til et par store sjanser. Vi har hatt en positiv formutvikling på laget gjennom sesongen, så det er kjempebra, sier Skjelstad Jensen.

– Vi har fokus på prestasjoner, så får poengene komme som følge av gode prestasjoner. Det er så jevnt på tabellen og alle kan slå alle, men vi må ta en kamp av gangen. Så ser vi oppover på tabellen, sier hun og innrømmer at det er et noe kjedelig svar, før hun ler.

– Det ser lovende ut. Vi er i en posisjon i årets Toppserie med å bli bedre og ha et langsiktig perspektiv på ting. Vi tar kamp for kamp. Vi er på et bra sted og god utvikling de siste ukene. Så får vi se om vi klarer å ta det neste steget og vippe disse kampene til tre poeng. Da kan vi melde oss på i det øvre sjiktet, sier trener Dragsten.

Store muligheter i 1. omgang

Etter en rolig start på kampen fikk Stabæk kampens første mulighet etter 13 minutter. Mathilde Kruse fikk en hel banehalvdel å løpe på før hun kom seg inn i Lyn-boksen. Hun dro av Tanja Myrseth med en lekker skuddfinte, men skuddforsøket ble blokkert av Trine Skjelstad Jensen.

19 minutter var spilt da Lyn var farlig frempå. Etter to halvsjanser etter innlegg kom den første gode muligheten like før halvspilt omgang. Kamilla Melgård kom rundt på høyre og slo ut 45 på Cornelia Fladberg. Hun fikk bra trøkk i skuddet, men tidligere landslagskeeper Sunniva Skoglund reddet fint.

30 minutter sto på kampuret da Stabæk fikk kampens største mulighet. Kruse Madsen slo en nydelig stikker gjennom til Emma Isaksen, som fikk skutt fra 14 meter. Sundsfjord vartet opp med en lekker beinparade og reddet ut til corner. Like etter var Melissa Bjånesøy nær ved da hun headet fra 13 meter. Ballen gikk i tverrligger og ut, men det så ut som om Sundsfjord hadde kontroll.

Inn mot pause var det Lyn som kjørte oppgjøret, og fem minutter før pause fikk Lyn en gigantisk sjanse. Etter en corner sto Kristin Holmen fri i mellomrom. Fra 14-15 meter banket hun til og fikk drømmetreff, men skuddet gikk like utenfor. Dermed sto det 0-0 til pause.

Stor sjanse på tampen

Den andre omgangen var bare noen sekunder gammel da Lyn kunne gått opp til 1-0. Melgård kom seg fri ute til høyre og slo inn og fant Galteland, som fikk stå helt alene på fem meter. Hun klarte ikke treffe ballen rent og sleivet den utenfor.

Etter dette var det svært lite som skjedde over en lengre periode. Lagene byttet på å eie ball og ha banespillet, men det var langt mellom de store mulighetene.

Men på overtid fikk Stabæk muligheten de hadde ventet på. En ball ble stusset av Melissa Bjånesøy og falt til slutt i beina på Kruse Madsen. Hun skjøt fra 13 meter, men ballen gikk like utenfor mål.

Dermed endte det 0-0.

– Med sånn det siste kvarteret blir, er det avgjørende å ha en god keeper i dag og. Kirvil har et par viktige redninger. Ellers er det nok en gang en solid lagprestasjon, at vi klarer å skape det kampbildet vi vil ha. Vi klarer å spille de lave og dominerer i de periodene vi gjør det. Men en liten gulrot til Kirvil, som fikser det ene poenget for oss på tampen, sier trener Dragsten.

Neste lørdag skal Lyn til Åsane.

- Vi har spilt jevnt mot de før og denne blir sikkert også jevn. Vi har respekt for de, selv om de ligger der de gjør og selv om de har plukket såpass lite poeng. Det er ingen kamp vi må vinne, men det hadde vært veldig deilig å ta med seg tre poeng fra den, avslutter Skjelstad Jensen.

Kampfakta

Fotball, Toppserien

Stabæk – Lyn 0-0

Nadderud Stadion, 1406 tilskuere.

Dommer: Maren Hatletvedt.

Gult kort: Anja Rasmussen, Stabæk

Lyn (3-4-2-1): Kirvil Odden – Tanja Myrseth, Trine Skjelstad Jensen, Anna Palm – Kamilla Melgård (Emilie Closs fra 84.), Naina Inauen, Kristin Holmen, Solveig Slemmen – Cornelia Fladberg, Luisa Galteland (Emma Helstad Amundsen fra 90.) – Sofie Tunes (Maia Melgård fra 80.).

---