Skeid aksjonerte for migrantarbeiderne i Qatar

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid spilte sin siste ordinære hjemmekamp i OBOS-ligaen lørdag, og den benyttet laget til å markere Skeids holdning til det kommende fotball-VM i Qatar.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Hver spiller entret banen med navnet til en avdød migrantarbeider på ryggen. I tillegg hadde hver spiller drakt nummer 23. Det tallet er artikkelen om arbeidstakeres rettigheter i FN sin menneskerettighetserklæring.

Skeid stemte for boikott

– I dag ønsket vi å trekke fram de mange arbeiderne som har gjort VM i Qatar mulig, men som ikke kommer til å motta noen hyllest fra publikum. Fattige migrantarbeidere som forlot familiene sine i håp om en bedre fremtid, men som dessverre ikke vendte hjem i live, sier Skeids daglige leder Daniel Holmeide Strand i en pressemelding i anledning aksjonen.

Kampen mot Kongsvinger hadde isolert sett ingen betydning for Skeid, men det hadde ingenting å si for valget av aksjonsform.

For ordens skyld. Selve kampen spilles i deres ordinære drakter.

Skeid markerte tidlig motstand mot Qatar VM og stemte for boikott på fotballtinget i mars i år. Beslutningen var bredt forankret blant medlemsmassen der et klart flertall ønsket boikott og at Skeid skulle ta avstand til arrangementet.

Nå, få uker før VM begynner ønsket Skeid å minne om noen av skjebnene bak det omdiskuterte mesterskapet.

En del av utstillingen på Nordre Åsen lørdag. (Vidar Ruud)

Utstilling av triste fotballkort

[ Strenge regler for tv-rettighetshaverne i Qatar ]

I tillegg til navnet på draktene var både kampprogrammet og området rundt kamparenaen på Nordre Åsen preget av historiene om migrantarbeiderne. I samarbeid med Blankspot, en gruppe gravende journalister, med svenske Martin Schibbye i spissen, har Skeid fått hjelp til å plukke ut 11 skjebner med sine tilhørende historier.

Blankspot har gjort seg bemerket i arbeidet med å avdekke de grufulle arbeidsvilkårene i Qatar og har utviklet nettstedet cardsofqatar.com der hver enkeltskjebne har blitt tildelt hvert sitt fotballkort. Kortene skal sammen med reportasjer og artikler belyse og gjøre folk oppmerksomme på arbeidsvilkårene disse menneskene har lidd under.

Sammen med et team av lokale journalister i India, Nepal og Bangladesh har de samlet inn historier om migrantarbeiderne direkte fra deres enker og familier, forteller Martin Schibbye, redaktør i Blankspot til Skeid media. Han synes initiativet fra Skeid og ideen med draktene passer godt med deres initiativ.

­– Debatten om antall døde eller om de virkelig omkom akkurat på stadionene de bygget er en avsporing. Vi må fortelle historiene om de som har dødd under arbeid i Qatar. Jeg synes det er prisverdig at Skeid bidrar med det sier Schibbye.

[ Debatt: Boikott VM i Qatar ]

Oppfordrer folk til å bidra

Skeid håper på oppmerksomhet rundt initiativet og at det kan bidra til å sette ekstra søkelys på det kommende mesterskapet. Gjennom å selge draktene på auksjon og gi inntektene til Blankspot og deres prosjekt CardsofQatar håper Skeid at man sammen med andre engasjerte organisasjoner kan bidra til å sette ekstra press på FIFA i tiden fremover.

– Både vi og Blankspot blir jo små mus i denne kampen, men hvis mange nok står opp så skal du ikke se bort fra at det blir endringer. Vi kan jo ikke gi opp avslutter Skeids daglige leder og oppfordrer alle til å støtte opp om tiltaket ved å delta i draktauksjonen på Skeid.no eller støtte prosjektet på Cardsofqatar.com.

Skeids hverdag i norsk fotball hander om å berge plassen i OBOS-ligaen. En seriekamp gjenstår etter lørdagens kamp mot Kongsvinger, men Skeid vil uansett utfall havne på kvalifiseringsplass. De kampene spilles mot et 2. divisjonslag i to kamper den første uka i november.

Fotball-VM i Qatar åpner for øvrig søndag 20. november når vertslandet møter Ecuador.

Saken oppdateres. Kampen Skeid - Kongsvinger hadde avspark klokka 15.00 og pågår.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen