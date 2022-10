Strenge regler for kringkasterne i Qatar

Ifølge The Guardian vil internasjonal TV kunne bli bannlyst fra å filme på bosteder, som der migrantarbeidere bor. Det vil også være forbudt å filme statlige bygninger, universiteter, steder for tilbedelse og sykehus.

Restriksjonene er en del av listen som medier som søker om tillatelse til å filme, må godta. Avisen skriver at det ikke vil bli ilagt forbud rundt enkeltpersoner, men at reglene trolig vil gjøre det vanskelig å undersøke mer rundt mishandling, som de påståtte menneskerettighetsbruddene mot migrantarbeidere, eller gjøre intervjuer rundt temaer som LHBT+-rettigheter.

VM-komiteen gikk så sent som tidligere denne uken ut og benektet at det vil komme restriksjoner. De har tidligere vært klare på at medier må respektere den qatarske kulturen og de islamistiske prinsippene.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har i en uttalelse sagt at de «jobber tett med komiteen og relevante organisasjoner for å sikre de beste arbeidsvilkårene for medier under turneringen, og at rettighetshavere skal kunne jobbe uten hindringer».

I Norge er det NRK og TV2 som deler på rettighetene. Mesterskapet starter søndag 20. november md åpningskampen Qatar - Ecuador.