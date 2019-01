I idrett skal det skje noe veldig dramatisk hvis det skal bli omkamp. Dommeren brakk beinet, og kampen ble avlyst? Omkamp. En tornado spiste halve bortelaget og fraktet dem til en ubebodd tropeøy? Omkamp! Det viste seg at keeperen var korrupt og dommeren var blinddum? Omkamp, omkamp, omkamp!

Men heldigvis skjer sånt nokså sjelden.

I politikken, derimot, er det omkamp hele jævla tida. Ikke bare om det skjer noe overraskende. Men også om det IKKE har skjedd noe overraskende. Eller at det har kommet en rapport om noe u-overraskende. Eller om noen enda en gang har levert et forslag om noe. Og en god del saker er det jaggu bestemt at det skal være omkamp en gang i året, uansett hva som skjer eller ikke.

Og dette var et sånt bystyremøte! Bare hør her:

- Ordfører. Byrådet ønsker seg en mer politisk sammensatt elevgruppe i videregående skole. Samtidig vil de at flere skal få sitt førstevalg. Men hvordan skal flere få sitt førstevalg, hvis stadig flere plasser er lovt til kvoter?

Dette litt kronglete spørsmålet (som for ordens skyld her er litt forenkla, for lesverdighetens skyld) var det første spørsmålet opposisjonen stilte i spørretimen i bystyret denne kvelden. Høyres ordførerkandidat Saida Begum får stort sett alltid stille første spørsmål, og bruker den gjerne til en god omkamp.

Dette dreier seg om inntaksreglementet i videregående skole. Hvordan skal man bestemme hvem som kommer inn på hvilke skoler? Skal det være som i dag, at karakterer bestemmer alt, og bare de verste skolelysa får velge sjøl? Eller skal andre ting påvirke hvor ungene havner? Alt dette har utdanningsbyråd Inga Marte Thorkildsen bedt en arbeidsgruppe lage noen forslag til. Og det må visst diskuteres igjen.

- Jeg synes vi skal ha såpass respekt for dette utvalgets arbeid at vi lar dem jobbe, sa byråd Thorkildsen.

Men det ville selvsagt ikke opposisjonen godta sånn uten videre.

- Men kan du her og nå avkrefte at foreldrenes inntekt og utdannelse skal ha betydning for hvilken skole barna kommer inn på, spurte Begum.

- Jeg kan utelukke at det er det eneste som skal telle, sa Torkhildsen.

Saida Begum, Oslo Høyre

Så stilte Høyre samme spørsmål tre ganger til, som for virkelig å banke inn at dette skal vi diskutere sjukt mange ganger framover.

- Da jeg gikk på Ulsrud, sa Aps Frode Jacobsen, gikk vi på Ulsrud alle sammen. Da slapp vi å jobbe, og så slapp vi å tenke oss om, sa han.

Men hovedpoenget er det samme som forrige gang dette ble diskutert, og neste: Byrådet mener det inntakssystemet Osloskolen har i dag, "fritt skolevalg", er dårlig, og vil lage et nytt. Det kommer til å bli veldig mange omkamper (og minst ett kommunevalg) før vi kommer så langt.

--

Omkamp 2: Fornebubanen!

Bystyrets lengstlevende omkampbonanza er Fornebubanen. Og i forrige uke kunne NRK fortelle at banen blir enda dyrere (du kan få et flunka nytt Munch-museum bare for overskridelsene, sa Hallstein Bjercke), og kommer til å ta enda lengre tid å bygge.

Nå er det tross alt en bane som ikke er bygget ennå, man er strengt tatt ikke egentlig i gang. Så det er vel mer "prisøkninger" enn "overskridelser" foreløpig, men uansett rakk vi en aldri så liten krangel mellom Hallstein Bjercke i Venstre, byråd Lan Marie Berg, og Høyres BFF, Bård Folke Fredriksen.

Sistnevnte var også svært misfornøyd med byråden. Og ordføreren.

- Hvorfor får vi vite om dette gjennom media, og ikke fra byråden, spurte Fredriksen.

- Bystyret vil få en sak på en vanlig måte, svarte byråden.

Dette synes ikke Fredriksen var et svar. Så han brølte nesten mot ordfører Marianne Borgen da hun ikke tvang byråden til å svare klarere. Han mente, men nokså klare ord, at Fabian Stang holdt bedre i ordførerklubba.

Omkamp 3 Vold og ungdomskriminalitet:

Det er vanskelig for Oslo bystyre å snakke om vold. For kommunen har ikke politifolk. Det er staten som styrer med den slags, mens kommunen har ansvaret for skolen og barnevernet og sånt. Du veit, forebygging.

Så hva gjør man, når NRK melder at politiet er maktesløse i møtet med unge voldsutøvere, samme dag som det er bystyremøte?

Jo, man prøver å finne en måte å diskutere akutt forebygging. Eller noe. Det er vanskelig, men sånn er det.

- En ung gutt har søtti politianmeldelser på et års tid. Det er uakseptabelt, både for gutten, som trenger hjelp, og samfunnet, som trenger beskyttelse, åpnet Høyres James Stove Lorentzen.

- Men hva vil byråden gjøre, fulgte han opp.

Det hadde jo åpenbart byråden litt vanskelig for å svare på, alt hun kan gjøre er jo å sørge for at barnevernet er flinke og sånn. Men Høyre hadde åpenbart en plan. Så de antydet lukkede institusjoner i stedet. Altså, kan vi ikke bare låse inne disse ungene?

Vel, det var ikke byråd Torkhildsen særlig interessert i. Men hun ville gladelig snakke om hvordan nærpolitireformen har gjort at det ikke lenger er en fast politimann på Sagene, i det minste.

Og så kunne vi gå nølende videre, men ikke helt uberørt av stundens alvor.

--

Så fikk vi heldigvis gleden av å diskutere elite! Eller, Rødts Eivor Evenrud brukte sitt innlegg til å spørre om hvorfor i huleste byrådet var på World Economic Forum i Davos!

Haha! Arbeidsfolks byråd, som slåss for østkanten, for fattigfolk, for universelle rettigheter og for å beskatte de rike, har, uten å fortelle det særlig høyt, reist til alle rikingenes superfest i Davos. Du veit, der hvor man kan gå tørrskodd fra privatfly til privatfly mens man diskuterer bærekraftig utvikling, der hvor verdens aller, aller rikeste koser seg med hverandres selskap og bygger nettverk mens milliardene flagrer som flass på jakkeskuldrene.

Men, forklarte finansbyråd Robert Steen, som altså var skattebetalernes representant blant de rike, det var bare en slags tilfeldighet at han var der.

- Vi var med på en samling av fremoverlente byer, fortalte Steen.

Eivor Evenrud, Rødt, og finansbyråd Robert Steen, Ap

- Et nettverk av byer som skal gå i front og finne løsninger på bærekraftsmålet til FN. Så har vi tatt på oss ansvaret å være mentorby for to byer i den tredje verden, fortalte han raust.

- Så det var helt tilfeldig at dette nettverket hadde møte i Davos akkurat da, spurte Eivor Evenrud.

- Jeg tror nok det første møtet i nettverket var lagt til Davos fordi flere skulle på World Economic Forum, forklarte Steen.

Så kanskje ikke sånn helt hundre prosent supertilfeldig. Men sikkert fint i Davos, da. Med nettverket av fremoverlente byer.

--

Omkamp (hvor mange er vi oppe i nå?) 4: Veireno

Du husker Veireno, sant? Det private søplefirmaet (tolk det ordet som du vil), som sto bak den gigantiske søplekrisa byen var oppe i for et par års tid sida. Som endte med at kommunen ansatte alle de ansatte i kommunen i stedet, og de for første gang oppdaga hvordan det var å jobbe med arbeidshansker?

Nå har Kommunerevisjonen revidert ferdig den skandalen. Og det er, om ikke annet, en glimrende anledning for en omkamp.

Jeg kan rapportere at høyresida FORTSATT mener at byrådet har skylda, fordi akkurat denne privatiseringa var veldig dårlig gjennomført.

Og jeg kan rapportere at venstresida FORTSATT mener at høyresida har skylda, fordi de gjorde masse dårlige vurderinger da Veireno vant anbudet. Så er det litt variasjoner til venstre, om de mener det bare var akkurat denne privatiseringa som var dum eller ALL privatisering som er dum)

Og mer trenger du ikke egentlig bry deg om det. Les rapporten her, hvis du absolutt vil.

--

Omkamp 5: Eiendomsskatt.

En gang i året ser det ut til at bystyret har tenkt til å vedta lista over hvem som får fritak fra eiendomsskatt.

Så også i dag. Det er jo en fin unnskyldning til å ta enda en runde. Men hvis du er nysgjerrig, sjekk lista her.

--

Omkamp 6: Om små og store småhus. Og litt trikk.

Kommuneplanen. Det var kveldens store, lille sak.

Store, fordi kommuneplanen er noe av det viktigste bystyret driver med. Det er et dokument som er en visjon for byen. En plan for hva som skal skje hvor, i det store. Hvor skal det være blokk, og hvor skal det være sport? Hvor skal det være hage, trikk, park og hvem får gleden av veldig mange nye naboer?

Alt sånt er i kommuneplanen.

Men det er også den lille saken, fordi kommuneplanen strengt tatt har to deler. En arealdel og en samfunnsdel. Og i dag ble bare sistnevnte vedtatt. Hvorfor? Fordi byrådsavdelinga for denslags (eller byutvikling, som den strengt tatt heter), ikke har greid å få ferdig arealdelen i tide.

Det er jo litt pussig. Fordi ... det er snart valg. Så den store, og mest betydningsfulle delen av kommuneplanen, den blir rett og slett utsatt til etter valget. Dermed kan de rødgrønne risikere at de blå får bestemme MYE MER enn de egentlig skulle.

Og høyresida greier ikke helt å bestemme seg for om de er glade for det, fordi de får bestemme sjøl, eller sure, fordi byrådsavdelinga har vært treig.

Hvis du er en sånn som bryr deg om byutvikling, så må du lese hele planen. Men hvis du ikke gidder det, så vit dette:

Grefsen blir ikke blokkområde likevel. Smestad og Montebello og sånt, det blir blokker likkavæl. Det er jo gøy, fordi høyresida, som vanligvis er så glade i privat eiendomsrett, mener at folk som eier hager ikke skal få lov til å bestemme hva de skal gjøre med hagene sine, mens venstresida, som vanligvis vil lage regler (OK, jeg karikkerer nå. Men det er liksom jobben min), er for frislipp.

Ellers har Høyre foreslått at Sinsenkrysset ikke skal være et knutepunkt. Et knutepunkt er nemlig et sted hvor det skal bygges høyt og tett. Så hvis du er glad i epler og hager og sånt, så bør du være redd for K-ordet.

Frp foreslår at praktisk talt hver eneste setning i hele planen som har ordet "trikk" i seg skal strykes og slettes og helst reverseres så mye som mulig.

Men det var en omkamp vi ikke fikk i salen i dag.

For i helga bestemte Høyre seg for å ikke være mot trikken likevel.

Og selv om byråd Tone Tellevik Dahl overraskende foreslo å forby kebabreklame på trikken i går, så ble ikke det noen sak av det heller i dag.

Nå kan man ikke reise helt til Davos med trikken. Men hvis man kunne det, så hadde det jo vært fryktelig flaut med reklame for Folkets Kebab over hele sida, da.

PS: Til slutt, når de akkurat hadde vedtatt hele Kommuneplanen, gikk Hallstein Bjercke opp på talerstolen, for å be om en såkalt Lovlighetskontroll. Du skjønner. Siden dette er (som nevnt litt tidligere) samfunnsdelen ble vedtatt i dag, mens arealdelen er utsatt. Dermed må altså for eksempel Plan og Bygningsetaten (som er blant de få som faktisk kommer til å lese denne planen også etter at den er vedtatt) bruke en NY samfunnsdel, til å tolke en GAMMEL arealdel. Dette mener Venstre at kanskje ikke er lov.

Og om det faktisk er lov ... vel, det overlater vi til ekspertene, ass.