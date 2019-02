Dommen falt tirsdag, melder NRK.

Dommen er i samsvar med aktors påstand og har en minstetid på sju år og seks måneder.

Mannen var tiltalt for sju drapsforsøk etter at han like før klokken 2.30 natt til søndag 9. juli 2017 løsnet en rekke skudd mot sju personer ved inngangspartiet til det populære konsert- og skjenkestedet ved Akerselva.

Nektet adgang

Politiet opplyste kort tid etter hendelsen at mannen avfyrte skuddene fordi han ble nektet adgang til utestedet. 25-åringen ble pågrepet mens han var på vei bort fra stedet.

Ifølge tiltalen avfyrte mannen tre skudd mot hver av de sju ofrene. Tre av dem ble ikke truffet, en ble truffet av streifskudd. De tre øvrige fikk skuddskader, men overlevde, enten fordi skuddene ikke var dødelige eller fordi de kom under rask legebehandling.

Ifølge tiltalen har 25-åringen truet både politibetjenter, fengselsbetjenter og medfanger. Det er bakgrunnen for at statsadvokaten vurderte å legge ned påstand om forvaring.

Tidligere straffedømt

Gjerningsmannen er også tidligere straffedømt for grov vold, ran, narkotikabesittelse, vold mot politiet og en rekke trusler mot både politifolk og sivile.

25-åringen må betale erstatning til de fire som ble skadd, på til sammen 550.000 kroner. Han er også fradømt retten til å ha medlemskap i skytterlag- eller foreninger.

En 30 år gammel mann var også tiltalt i saken, blant annet for å ha sparket inn døren på Orderud gård. Dette skal han ha gjort sammen med 25-åringen. 30-åringen ble dømt til 60 dagers fengsel for dette og flere andre mindre forhold.