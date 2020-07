Elise By Olsen (20) har ti år i mote-, kunst- og mediebransjen som redaktør, kurator og utgiver bak seg. Nå skal hun starte et motebibliotek som lanseres digitalt til høsten og får en fysisk lokasjon i Oslo i 2021.

– Dette kommer til å potensielt endre hvordan den norske motebransjen anses, sier hun til Dagsavisen.

Hun kan ikke si så mye om prosjektet før det lanseres.

– Men det jeg kan si er at jeg har startet en institusjon som handler om intellektuell drift og arkiveringsplass i mote, sier hun.

Frustrert over mangel på motebibliotek

Motebiblioteket skal bestå av en fysisk samling på over fem tusen bøker, magasiner, kataloger og tegninger som omhandler mote.

– Jeg skal programmere og lage et formidlingsprogram rundt det fysiske materialet. Ved å bevare historiske objekter fra fortiden, bidrar man også til en samtale om fremtiden, sier By Olsen.

Idéen til prosjektet kommer av en frustrasjon rundt at det ikke finnes noe motebibliotek i Norge. By Olsen forteller at de fleste moteinstitusjoner består av kostymesamlinger og kunsthåndtverk.

– Ofte er dette ting som er utdatert og ikke bidrar til en fremtidig diskurs, sier hun.

Startet fundraising

20-åringen jobber nå med å utvikle konseptet, og har startet fundraising for å realisere sitt drømmeprosjekt. Innsamlingen er første fase av et stort globalt samarbeid med flere av verdens største motehus med på laget. Fundraisingen har pågått i en måned og avsluttes om en og en halv uke.

– Jeg har fått inn en del penger, litt over halvparten av det vi trenger. Vi trenger i overkant av en million kroner til utvikling og lansering, sier By Olsen.

Hun informerer om at dette er minimalt med penger i forhold til hva normal museumsdrift koster. Den fysiske samlingen motebiblioteket skal utstille, kommer fra New York og er arvet av By Olsens mentor.

– Det som er spennende, og som jeg er veldig takknemmelig for, er at Talent Norge vil matche private innskudd. Det er helt avgjørende for å sikre en fremdrift og det å ha et apparat rundt meg, sier hun.

Prosjektet utvikles i tilknytning til talentprogrammet Globus – unge talenters globale veier, som er et nordisk pilotsamarbeid mellom Nordisk Kulturfond og Talent Norge.

– Elise er i gang med et spennende og innovativt prosjekt. For oss gir hennes måte å jobbe på muligheter til å tenke nytt omkring hvordan vi finansierer og engasjerer oss i prosjekter. Det er inspirerende! Derfor har vi nå gjort en avtale med Elise om at vi vil bidra med midler ved å matche innsamlet sum, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge, i en pressemelding fra Talent Norge.

Savner uavhengig journalistikk om feltet

Den unge moteprofilen har vært en forkjemper for trygt materiale i mange år og alle prosjekter hun har gjort tidligere har vært sentrert rundt bøker og fysiske magasiner.

– Det er et stort ansvar å forvalte alt dette materialet og det er fantastisk å kunne gjøre det i Oslo. Gjennom dette prosjektet kan jeg få mitt eget space hvor jeg kan bringe inn mitt internasjonale nettverk, sier hun.

I over fem år har By Olsen jobbet utelukkende i utlandet. Hun synes det er fint å kunne komme hjem og bringe sitt nettverk til Norge slik at hun kan stimulere bransjen og næringen i hjemlandet.

– Det er stort, sier hun.

By Olsen opplever at mote blir sett på som et kommersielt felt: Et felt med stor kommersiell kvalitet som ikke har blitt inkludert i kulturfeltet.

– Det er en mangel på kritisk og uavhengig journalistikk som ikke har en kommersiell interesse, sier hun.

Hun merker at når man går i dialog med for eksempel støtteordninger som jobber offentlig, er det mangel på forståelse rundt at mote kan være noe annet enn, og mer enn, bare klær, spesielt i Norge.

– Det er synd, for mote er sinnsykt mye mer enn det. Jeg opplever at Norge har en smal idé om hva mote og kultur skal være. Motebiblioteket kommer til å ha en symbolsk og kulturell verdi i en bredere kultursammenheng, ikke bare innenfor mote, sier hun.

Vil nå et yngre publikum

By Olsen mener at det med den yngre generasjonen har blitt en større krysning mellom kunst og mote og at mote er et felt i stadig utvikling. Hun håper og tror at hun kan nå ut til dem med prosjektet sitt.

– Jeg har en organisk tilnærming til det yngre publikum, fordi jeg er ung selv, sier hun.

– Er det noen spesielle aktører og talenter du har sett for deg å samarbeide med?

– Ja, veldig mange! Det hadde vært lettere for meg å skaffe midler for dette prosjektet i New York, London og Paris, fordi de har en annen forståelse for dette, men det er viktig for meg å gi tilbudet til norske aktører og potensielle investorer og gi dem mulighet til å være med på prosjektet fra begynnelsen, før jeg inviterer internasjonale aktører, svarer hun.

De norske moteaktørene Blender Agency og Holzweiler har gått inn med donasjon og midler til prosjektet. Uten å nevne navn, kan By Olsen også informere om hun har fått private investorer.

– Å ha et internasjonalt motebibliotek i Oslo med en helt unik samling av flere av verdens største merker tror vi kan tilføre noe unikt til Oslo som vil tiltrekke seg folk fra motebransjen fra hele verden og bidra til å sette Oslo på kartet på en helt ny måte, sier Susanne Holzweiler i pressemeldingen fra Talent Norge.

Hun mener at By Olsen har oppnådd utrolig mye allerede, med sitt store internasjonale nettverk.

– At hun nå vil satse på hjemmebane er fantastisk! Vi er både stolte og begeistret over å få være med på et tidlig stadium og gleder oss til fortsettelsen av dette, sier Holzweiler.

Mats Alver i Blender Agency sier i pressemeldingen at By Olsen er suveren når det kommer til internasjonale ambisjoner og relasjoner og at det kjennes som den mest naturlige tingen i verden å støtte hennes prosjekt.

– Vi håper vi kan lære mye, og utvide vår horisont, gjennom møtet med Elise og andre, sier han.

Takknemmelig for godt samarbeid

By Olsen er glad for at det er mange kunnskapsrike aktører og personer som forstår verdien av prosjektet hennes, og har stor glede av å være i kontakt med, og samarbeide med dem.

– Prosjektet vil være en fordel for Norge, hvor mange flinke talenter ikke når ut med prosjektene sine internasjonalt.

