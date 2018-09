Drapsdømt mann kjørte ruspåvirket rundt med våpen i bilen

Oslo

Mannen ble pågrepet 5. september etter at politiet fikk tips fra publikum om promillekjøring, skriver VG. Da de stanset mannen var han påvirket av narkotika og i midtkonsollen lå en skarpladd 22. kaliber revolver.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker i Oslo tingrett fredag forrige uke, siktet for grov ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted, oppbevaring av narkotika og kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Han erkjenner ikke straffskyld for våpenet. Mer ønsker jeg ikke si, sier den siktede mannens forsvarer, advokat Petter Nordgreen, til VG.

Den siktede mannen ble i 2010 dømt til sju års fengsel for å ha drept sin egen far med kniv. Ifølge dommen var han ruset og psykotisk da han etter en krangel knivstakk faren sin over 30 ganger. (NTB)