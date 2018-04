Disse kirkene kan bli nedlagt

Oslo

Penger skal spares og da foreslås det å legge ned kirker.

Styringsgruppen for kirkebruksplanen foreslår nå å legge ned følgende kirker:

Bakkehaugen, Sofienberg, Lilleborg, Iladalen, Klemetsrud, Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker.

Gruppen foreslår også at leieavtalen med Lovisenberg kirke opphører.

Dette er likevel ikke like ille som mange fryktet, etter at den valgte­ kirkerådslederen Jørn Lemvik i fjor høst antydet at det var behov for å legge ned et "tosifret» antall kirker for å få økonomien til å gå rundt.

«Uforsvarlig»

Forslagene om nedleggelse er et forsøk på å få grep om kirkens stramme økonomiske situasjon. Kirkelig fellesråd i Oslo har gått med underskudd flere år på rad, og kommer i år til å være på mellom 5 og 9 millioner.

– Vi må spare minst 10 millioner i året, sier kirkeverge Robert Wright til Vårt land.

Det finnes i dag mer en 60 kirker i Oslo og Wright har tidligere uttalt at det er uforsvarlig å opprettholde driften i alle.

Ikke avgjort

Det er ennå ikke avgjort om de nevnte kirkene faktisk blir lagt ned. Forslaget skal ut på høring før en beslutning tas.

Lista med forslag er en del av en rapport om hvordan prosjektgruppen for kirkebruksplanen mener Den norske kirke i Oslo skal bruke pengene sine.

