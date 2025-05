VM-smell kan få OL-konsekvenser

Nest siste dag av ski-VM i Trondheim 2025: Sola skinte og over 100.000 mennesker skapte en uforglemmelig folkefest i Granåsen. Hjemmefavoritten Johannes Høsflot Klæbo satte en uslåelig rekord med sitt sjette gull av seks mulige. Og tross mye uvær tidligere i mesterskapet, meldte arrangøren at VM ville ende i et solid overskudd som skulle komme skisporten i Norge til gode.

Tolv uker senere er bildet snudd på hodet. Arrangøren forhandler fortsatt med leverandører, regninger betales ikke og selskapet som arrangerte VM står i fare for å bli slått konkurs. Over 20 millioner kroner som skulle gå inn i en slunken kasse i Norges Skiforbund, kan bli endret til en millionsmell. Forstå det den som kan.

Selskapet Trondheim 2025 A/S er eid av Norges Skiforbund (60 prosent), Sør-Trøndelag skikrets (30 prosent) og Trondheim kommune (10 prosent). Ski- og forretningsmannen Åge Skinstad er daglig leder og Åsne Havnelid er styreleder i selskapet. Sistnevnte var daglig leder for ski-VM i Oslo i 2011 som endte i et betydelig overskudd etter at Equinor (som da het Statoil) gikk tungt inn. Men anleggskostnadene i Holmenkollen sprakk så det sang. Det var et annet regnskap.

Nå er alle utbetalinger fra ski-VM i Trondheim stoppet og forhandlinger pågår fortsatt med en rekke underleverandører, blant andre transportselskapet AtB. Man er ikke engang enige om hva avtalen med dem innebærer. Andre må vente på sine utbetalinger i påvente av det som skjer de kommende ukene. I verste fall kan selskapet bli slått konkurs.

Styreleder Åsne Havnelid og daglig leder Åge Skinstad holder oppsummerende pressekonferanse om Ski-VM 2025 på siste dag av mesterskapet. (Terje Pedersen/NTB)

Vi har hørt det før. Sykkel-VM i Bergen i 2017 gikk konkurs etter et underskudd på 55 millioner kroner, sykkel-VM i Oslo i 1993 ble et økonomisk mareritt. De siste to årene har Norge arrangert VM i håndball for kvinner og menn, sammen med andre nasjoner. Ingen konkurs der, men betydelige underskudd tross store tilførsler av statlige og kommunale midler.

Mange leker med planer om et nytt vinter-OL i Norge i løpet av de neste 30 årene. Det er ikke tema på kort sikt, men skeptikerne har fått ytterligere vann på mølla. For erfaringen er at historien bare gjentar seg. Budsjetter er ikke i nærheten av å bli innfridd. Hvorfor må det bli slik? Veldig ofte fordi effekten overdrives. Til sykkel-VM i Oslo hadde man leid Hellerudsletta til å huse alle campingturistene som ville komme fra Europa, men alle fikk plass på Ekeberg camping. I Bergen i 2017 kalkulerte man med 5000 bobiler, det kom 245.

Neste år skal Norge arrangere mesterligafinalen for kvinner på Ullevaal stadion og Norges Fotballforbund har allerede varslet at det blir et underskudd på minst fem millioner kroner. Man har bedt Oslo kommune om å stille opp.

I 2029 kommer to store mesterskap til Norge. VM i skiskyting i Oslo og VM i alpint i Narvik. Sistnevnte er vintersportenes største arrangement bak vinter-OL. Regjeringen har allerede bevilget 342 millioner kroner i støtte. Hvordan vil den økonomiske kontrollen bli her? Kommer det 100.000 turister til Narvik?

På forrige helgs Idrettsting i Oslo ble det vedtatt en resolusjon der man ønsker tilskudd til internasjonale mesterskap inn på statsbudsjettet. En søknadsbasert tilskuddsordning på minimum 100 millioner kroner året. Dette er primært tenkt for de minst kommersielle idrettene.

Problemet er at de kommersielle mesterskapene sprekker så det gynger i fundamentet for hele norsk idrett. Slik kan det rett og slett ikke fortsette. I omdømmekrisen kan man jo legge til det norske jukset i hoppleiren under ski-VM, men det er en annen historie.

Norge skaper folkefester for konge og fedreland, men den økonomiske bakrusen er uakseptabel.

PS. De tre neste vinter-OL arrangeres slik: 2026: Milano-Cortina, 2030: De franske alper, 2034: Salt Lake City-Utah.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen