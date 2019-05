Biblioteket består av fire biblioteksykler, en sceneplatting, en konteiner, stoler og en iskremsykkel.

Utendørsbiblioteket har fått navnet «Camp Deichman» og vil være hele sommeren.

Innvielsen finner sted på Stortorvet tirsdag ettermiddag, men plasseringen skal endres ved flere anledninger. Utendørsbiblioteket er støttet med midler fra «Bilfritt byliv»-prosjektet.

– Det er et mål for byrådet å skape mer liv i sentrum. Vi vil gi mer rom for lekeplasser, uteserveringer, kunst og kultur istedenfor biltrafikk og parkeringsplasser. Camp Deichman er bilfritt byliv på sitt beste, med bøker og arrangementer der folk ferdes til daglig, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.