Byrådet vil ha bensin- og dieselforbud i Oslo allerede neste år

– Vi sikter på en trinnvis utvidelse. Fagfolkene foreslår i første omgang å starte med området som kalles Bilfritt Byliv innenfor ring 1, og så utvide sonen til å inkludere ring 2. Målet er å utrede alternativene slik at dette kan implementeres i løpet av 2026 i ring 2, og i ring 1 innen utgangen av neste år, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) til VG søndag.

Det bor i dag 155.000 mennesker innenfor ring 2 i hovedstaden.

Planene forutsetter at staten gir grønt lys. Oslo kommune har i dag ikke egen myndighet til å opprette en nullutslippssone, men regjeringen har signalisert at den vil åpne for noen prosjekter i Oslo og Bergen.

Høyre i Oslo sier at de ikke vil gå med på en så rask innføring av de nye forbudene.

– Forbud mot bensin- og dieselbiler innenfor ring 2 allerede i 2026 kommer Høyre ikke til å bli med på. Det vil i praksis stenge folk inne med bilene sine, sier Nicolai Øyen Langfeldt, Miljø- og samferdselspolitisk talsperson i Oslo Høyre.

