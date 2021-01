Regjeringen trosser Helsedirektoratet: Sier ja til verdenscup i Norge

Det offentliggjorde kulturminister Abid Raja (V) da han fredag møtte pressen for å informere om regjeringens beslutning i saken.

I forkant var det kjent at Helsedirektoratet anbefalte å si nei til karanteneunntak for de aktuelle verdenscuprennene i langrenn, hopp, kombinert, alpint og skiskyting. Stor bekymring knyttet til risikoen for importsmitte lå til grunn for rådet fra fagmyndighetene.

Regjeringen velger en annen løsning.

Idretten har søkt om unntak fra innreise- og karantenebestemmelsene i covid-19-forskriften for å kunne arrangere verdenscuprenn de kommende månedene. Denne søknaden har vært til vurdering hos helsemyndighetene den siste tiden.

Alpinrennene i Kvitfjell, Raw Air-turneringen i hopp og verdenscuprennene i langrenn i Holmenkollen er blant arrangementene som sto i fare dersom regjeringen ikke hadde gitt unntak.

Slik situasjonen er i dag, kreves det sju dagers karantene ved innreise til Norge dersom det kan vises til en negativ koronatest. Det ville gjort det svært komplisert for både norske og utenlandske utøvere å skulle delta i de nevnte rennene dersom et unntak ikke hadde kommet.