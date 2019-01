Av Synne Lykkebø Hafsaas

Hovedårsaken er forsinkelser og kostnader som har oppstått basert på heving av to utbyggingskontrakter med Condotte i 2018.

Bane Nor besluttet å avslutte samarbeidet med det italienske entreprenørselskapet i januar i fjor etter at selskapet fikk økonomiske problemer året før. Dette kostet prosjektet 1,6 milliarder kroner.

Samtidig har grunnforholdene vært mer utfordrende enn ventet. Dette sammen gjør at det ikke er realistisk at prosjektet ferdigstilles etter opprinnelig plan, opplyser selskapet.

Les også: Har ikke gitt opp håpet om å gjenåpne Moss lufthavn Rygge i 2020 (DA+)

Vil øke kostnadsramme

– Bane Nor har fulgt opp anleggsarbeidet i Follobaneprosjektet tett i hele 2018, og har satt inn flere tiltak for å redusere konsekvensene av kontrakthevingene. Dessverre har vi ikke klart å hente inn alle forsinkelsene, sier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

Samtidig ber Bane Nor om at prosjektets kostnadsramme økes fra 28,5 til 30,7 milliarder kroner for å sikre gjennomføring og ferdigstillelse. Selskapet mener da at de vil kunne skåne togpendlerne og unngå å stenge togtrafikken lenger enn i ferieukene på sommeren.

Les også: Dyrere for barn å ta toget: NSB fjerner dagens ordning med familierabatt

– Svært leit

– Det er svært leit for alle som gleder seg til en ny reisehverdag dersom åpningen blir utsatt med så mye som ett helt år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Dale ber om at alle relevante handlingsalternativer vurderes, før forespørselen om budsjettøkning havner på hans bord.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Skyldes anbudskaos

SVs samfunnspolitiske talsperson Arne Nævra mener at utsettelsen av Follobanen viser at regjeringen nok en gang svikter i jernbanesektoren.

– Det er et anbudskaos som har ført til denne utsettelsen. Likevel er svaret til regjeringen mer anbud i alle deler av jernbanepolitikken. Det er uforståelig og uklokt, sier Nævra.

– Vi utfordrer statsråden på hvilke tiltak som kan gjøres for å fremskynde prosjektet, og hvilke tiltak han har tenkt å sette i verk for alle de tusen som har vært lovet Follobanen i lang tid og nå må vente enda lengre.

Follobaneprosjektet er en del av Intercity-utbyggingen og vil gi elleve minutters reisetid mellom Oslo og Ski når det står ferdig, noe som er en halvering av reisetiden. 72 prosent av utbyggingen er nå ferdigstilt.

Lest denne?: Donald Trump oppfordrer folk til å be i kampen for en Mexico-mur