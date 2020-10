– Med lekkasjer om økt barnetrygd, kunne vi kanskje få inntrykket av at barn var satsingsområde for regjeringen i dette budsjettet. Men så fikk vi se virkeligheten.

Det sier Aps Torstein Tvedt Solberg til Dagsavisen.

Han mener regjeringen burde garantert mer kompensasjon til kommunene, slik at de kan unngå å budsjettere med kutt i skoler og barnehager.

Kun åtte prosent

I sommer ble det kjent at en rekke kommuner fryktet å måtte kutte i skolebudsjettene etter at koronakrisa hadde medført store utgifter. I VG denne uka la Utdanningsforbundet fram en undersøkelse der kun åtte prosent av skolelederne svarte at de opplevde å ha fått kompensert koronautgiftene.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har lovet at skolene skal få kompensert det de trenger. Men hun vil først la et utvalg bruke tid på å regne ut hva kommunene egentlig har hatt av merutgifter, slik at stat og kommune kan bli enige om regninga.

Aps Torstein Tvedt Solberg mener det er forståelig at det vil ta tid å gjøre opp endelig regning for kommunenes merutgifter. Men han mener regjeringen burde lagt noen penger på bordet i budsjettet de la fram onsdag morgen.

– Overarbeidede lærere og barnehagepersonell får ikke svar på det de trenger. Og dette rammer til sjuende og sist barna. Jeg er veldig bekymret for skolene og barnehagene i hele landet nå. Selv om det kanskje kommer midler, så kan ikke kommunene budsjettere med annet enn kutt, når de ikke vet, sier Solberg.

Bekymret for byene

– Oslo har jo budsjettert med to milliarder kroner som de sa de forventer at regjeringen dekker. Er du bekymret for hva som vil skje der?

– Helt klart. Det haster å få en avklaring og kommunene burde ha fått en garanti. Oslo sliter, og det gjør også Stavanger, Trondheim og Bergen. Det mangler store summer til skole, og det gjør at barna er de store taperne i regjeringens budsjett for 2021, avslutter Solberg.

Planlegger for kutt

Leder for Utdanningsforbundet, Steffen Handal, er skuffet, men ikke overrasket.

– Når det heller ikke i statsbudsjettet kommer avklaringer om hvordan den økonomiske situasjonen blir for skoler og barnehager så er det nesten en oppskrift på kutt, sier Handal. Han mener regjeringen bruker for lang tid med å komme til en avklaring.

– Når regjeringen velger å peke på en delrapport fra et ekspertutvalg som jobber med kommuneøkonomien og som skal si noe i slutten av måneden er jeg veldig urolig for at avklaringene kommer alt for seint, sier Handal. Han forventer at regjeringen innfrir løfter om koronakompensasjon fullt og helt.

– Dersom de ikke gjør det så vil det ramme barn og elever som er i sårbar situasjonen aller mest, understreker Handal.

– I vår da skoler og barnehager var nedstengt var det et stort engasjement fra hele det politiske Norge for de sårbare barna. Nå kan det se ut som de er glemt, mener han, og advarer:

– Vi får signaler om at usikkerheten der ute fører til at det også blir kutt i tilbud til elever som har særlige rettigheter, blant annet til spesialundervisning. Det er veldig alvorlig, sier Handal.