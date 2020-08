Flere skoler har heller ikke råd til å kjøpe inn nye skolebøker, skriver Klassekampen.

Det er spesielt utgifter til smittevernutstyr og ekstra bemanning for å hindre smittefare som belaster allerede stramme skolebudsjetter.

I Trondheim kommune har skolene fått beskjed om at de ekstra utgiftene på grunn av koronatiltakene må dekkes inn over det ordinære budsjettet.

I Kristiansand er så langt fire lærerstillinger på to skoler blitt kuttet, mens i Stavanger er det varslet et kutt på 123 millioner kroner i skole- og barnehagesektoren.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er alvorlig bekymret for tiden framover og sier han er ekstra urolig for at de sårbare elevene nok en gang rammes.

Regjeringen har lovet at alle ekstra koronautgifter skal kompenseres, men i mange kommuner er merutgiftene ikke fullt dekket, skriver avisen.

