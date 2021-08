Bane Nor får 10 millioner kroner i foretaksstraff for Filipstad-ulykken i februar 2019

Bane Nor er idømt en foretaksstraff, og boten er fastsatt til 10 millioner kroner.

Dommen i Borgarting lagmannsrett ble avsagt mandag. En 15 år gammel gutt omkom, og to andre ungdommer ble alvorlig skadd i høyspentulykken på Filipstad driftsbanegård 24. februar 2019.

Bane Nor ble i tingretten dømt for brudd på jernbaneloven og sikkerhetsforskriften, men frifunnet for uaktsomt å ha forvoldt en annens død og uaktsomt å ha voldt betydelig skade på en annens kropp. Både påtalemyndigheten og Bane Nor anket til lagmannsretten.

Nå har påtalemyndighetens anke ført fram, og lagmannsretten kom enstemmig til at Bane Nor var skyldig på alle tre tiltaleposter.

[ Bistandsadvokat kritiserer dom etter dødsulykken på Filipstad ]

Uaktsomt brudd

Ungdommene på 15 og 16 år gikk gjennom et hull i et gjerde og inn i den mørklagte togtunnelen «Strupen» på Filipstad i Oslo. Inne i tunnelen klatret de tre ungdommene opp på et parkert tog og kom da borti en kjøreledning som førte en spenning på 15.000 volt.

Even Warsla Meen døde. De to andre ungdommene ble kritisk skadd, men overlevde.

– Lagmannsretten er overbevist om at hensettingen av de aktuelle togsettene i Strupen under spenningssatt kontaktledning var et klart avvik fra det etablerte sikkerhetsnivået på dette området. Det er heller ikke tvilsomt at en slik hensetting av togsettene som har skjedd i denne saken, innebar en fare for alvorlige ulykker som det var påkrevd å redusere med effektive barrierer, skriver lagmannsretten i dommen, og konkluderer med at det er «utvilsomt at bruddet på sikkerhetsstyringsforskriften paragraf 2–3 må bedømmes som uaktsomt».

[ Krever at Bane Nor betaler en bot på ti millioner kroner etter Filipstad-ulykken ]

Ansvar

Lagmannsretten skriver videre at det ses som utelukket at de tre ungdommene ville klatret opp på taket av toget dersom de hadde forstått at det var strøm i kontaktledningen og risikoen ved dette.

Retten er også overbevist om at forsømmelsene i forbindelse med hensetting av togsettene skyldtes en grad av uaktsomhet som medfører strafferettslig ansvar.

– Det var godt kjent i Bane Nor at berøring av strømsatte kontaktledninger kunne medføre alvorlige skader og død, og det var påkrevd å etablere effektive barrierer for å redusere risikoen for slike følger. Etter lagmannsrettens syn er det derfor ikke tvilsomt at det var uaktsomt at man ikke regnet med muligheten for at forsømmelsen kunne føre til betydelig skade og død, heter det i dommen.

Boten på 10 millioner kroner er den samme som tingretten kom fram til. I dommen fra lagmannsretten legges det vekt på at «saken gjelder alvorlige forhold, og at boten bør være så høy at den gir en betydelig preventiv effekt».

[ Bane Nor frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken ]