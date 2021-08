44 nye koronasmittede personer registrert i Oslo siste døgn

De siste to ukene er det i snitt blitt registrert 28 smittede per dag i hovedstaden.

Smittetallene er høyest i de tre bydelene Frogner, Grünerløkka og St. Hanshaugen med et smittetrykk på henholdsvis 123, 83 og 82 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Smitten er lavest i Østensjø bydel der tallet er 33.

Totalt er 38.227 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.

Oppgang også nasjonalt

Det siste døgnet er det registrert 243 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 75 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 297 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 200, så trenden er stigende.

I alt har 137.714 personer testet positivt for korona her i landet siden februar i fjor.

Fredag var 17 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var åtte færre enn dagen før.

Til sammen er 800 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. I løpet av juli ble det meldt om to nye dødsfall.

Snart to millioner fullvaksinerte

Nå har 66,6 prosent av befolkningen her i landet, nesten to tredeler, fått første dose av koronavaksinen, mens 33,6 prosent er fullvaksinerte.

I alt er 3.593.091 personer blitt vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, og 1.814.088 personer har fått andre dose. Det viser FHIs statistikk søndag morgen.

66,6 prosent av befolkningen har dermed fått første dose, mens 33,6 prosent av befolkningen er fullvaksinerte.

For befolkningen over 18 år er andelene henholdsvis 83,9 og 42,3 prosent.

Til sammen er det nå satt 5.407.179 vaksinedoser her i landet siden vaksineringen startet opp 27. desember i fjor.





(©NTB)