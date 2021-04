33 personer korona-anmeldt etter fester i Oslo: – Gir økt smitterisiko

Det er gjerne meldinger fra naboer som reagerer på høy musikk og feststøy generelt. Da har vi tatt oss inn og vurdert om det er brudd på de lokale forskriftene om kun to besøkende, forteller operasjonsleder Line Skott i Oslo politidistrikt til Avisa Oslo.

Politiet melder også om flere henvendelser om feststøy.

Ifølge Oslos koronaforskrift er det «forbudt å ha mer enn to personer, utover husstanden din, på besøk samtidig».

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er bekymret for økt smitterisiko. Til NRK sier Nakstad at det som har skjedd i helgen, er mye av det samme som en så i fjor vår, da mange samlet seg utendørs.

– Det er forståelig at man gjerne vil det, men nå har man et mer smittsomt virus, vi har et høyere smittenivå enn vi hadde på våren i fjor, og det betyr at blir meteren for kort på grunn av alkohol og mange mennesker, så blir det økt smitterisiko, sier den assisterende helsedirektøren.

Også andre steder i landet meldes det om festbråk. Vest politidistrikt har mellom klokka 22 og klokka 4 registrert 61 oppdrag knyttet til ordensforstyrrelser.

– I hovedsak er dette i Bergen sentrum, men det er spredt over hele byen. Det er feststøy og bråk både på privat og offentlig sted, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Politiet rykket ut til om lag 20 adresser. Det ble gitt pålegg, men ingen ble innbrakt.

I Trøndelag fikk politiet 41 meldinger om forstyrrelse av nattero. I ni tilfeller ble pålegg gitt de festende, skriver NRK.

