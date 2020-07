WHO advarer mot stadig endringer i koronaregler

Sjefen for krisehåndtering i WHO, Mike Ryan, sa mandag at det er vanskelig å få fram budskapet hvis innholdet endrer seg altfor ofte.

– Det er vanskelig for skolene å sortere ut hva som gjelder, og det er vanskelig for næringslivet med stadig nye bestemmelser, sa Ryan på en pressekonferanse i Genève.

Han la til at mange går lei og unnlater å etterfølge reglene hvis de endres for ofte. De bør holdes konstant over en viss periode for å gjøre det lettere å måle effekten, samtidig som man unngår å skape forvirring, lyder hans budskap.

Ryan rettet ikke pekefingeren mot noe navngitt land, men mange regjeringer har i det siste justert sine reiseregler og bestemmelser om bruk av ansiktsmasker.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus la til at pandemien stadig skyter fart og at veien fram til en kontrollert tilstand er lang.

Tall fra WHO viser at antallet bekreftede smittetilfeller har doblet seg til 16 millioner i løpet av de siste seks ukene, og tallet bare stiger. Ryan la til at økningen i mange land er et direkte resultat av at myndighetene har myket opp tiltakene mot covid-19.