USA motsetter seg gransking av påståtte krigsforbrytelser i Palestina

Fredag ble det kjent at aktor i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) vil starte en formell etterforskning av påståtte krigsforbrytelser i Palestina.

Avgjørelsen ble møtt med beskyldninger fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu om at ICC er blitt til et «politisk verktøy for å delegitimere den israelske stat».

Nå kritiserer også USA kunngjøringen fra straffedomstolen.

– Vi er sterk motstander av dette og andre handlinger som forsøker å angripe Israel urettmessig, sa Pompeo.

– Vi mener palestinerne ikke kvalifiserer som selvstendig stat, og at de derfor ikke kvalifiserer til fullt medlemskap eller deltakelse som stat i internasjonale organisasjoner, enheter eller konferanser, inkludert ICC, sa utenriksministeren videre.

Fredagens kunngjøring fra domstolen i Haag er et stort skritt videre etter flere år med forundersøkelser av påståtte forbrytelser begått av både israelere og palestinere i de israelskokkuperte områdene.

– Jeg føler meg sikker på at krigsforbrytelser har blitt begått eller begås på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, og på Gazastripen, sa ICCs sjefanklager Fatou Bensouda fredag.

(©NTB)