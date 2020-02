– Det er en skam at noe slikt fortsatt kan skje, sa en av dem som ønsket å vise sin medfølelse, 82 år gamle Inge Bank.

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og innenriksminister Horst Seehofer la begge ned blomster ved den ene av barene som ble angrepet, mens gråtende innbyggere sto og holdt hverandre i hendene og så på.

På rundt 50 steder over hele Tyskland ble det holdt minnemarkeringer torsdag kveld, blant annet ved Brandenburger Tor i Berlin.

Masseskytingen satte også sitt preg på filmfestivalen i Berlin, der stjerner fra hele verden holdt ett minutts stillhet for å minnes ofrene.

Høyreekstrem rasist

Statsminister Angela Merkel bekreftet at fremmedhat trolig var motivet da gjerningsmannen, av tyske medier omtalt som 43 år gamle Tobias R, skjøt og drepte ni mennesker og såret seks ved to shisha-barer der det røykes vannpipe.

De ni drepte var i alderen 21 til 44 år, og alle hadde utenlandsk opprinnelse.

Gjerningsmannen kjørte deretter hjem og drepte den 72 år gamle moren sin, før han tok sitt eget liv, ifølge politiet.

– Det er mye som tyder på at gjerningsmannen hadde høyreekstreme, rasistiske motiver og hatet folk av annen opprinnelse, med en annen tro eller et annet utseende, sa Merkel på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Rasisme er en gift, hat er en gift. Denne giften eksisterer i vårt samfunn og er allerede skyld i altfor mange forbrytelser, la hun til.

Massedrapet på ti mennesker i Honau ble torsdag kveld markert med minnestunder over hele Tyskland, som her ved Brandenburger Tor i Berlin. Foto: AP / NTB scanpix

Før massedrapet la gjerningsmannen ut en timelang video av seg selv på YouTube, der han gir uttrykk for sterkt rasistiske holdninger til innvandrer, blant annet fra Tyrkia og Marokko.

43-åringen videre bringer også ulike konspirasjonsteorier om hemmelige organisasjoner, skjulte nettverk, overvåking, djeveldyrking og hjernekontroll.

Han etterlot seg også et 24 sider langt skriv der han tar til orde for folkemord på flere «raser og kulturer blant oss», samtidig som han omtaler seg selv som såkalt «incel», et begrep som brukes om menn som lever i ufrivillig sølibat og har et hatefullt syn på kvinner.

Han hevder også at alt fra invasjonene av Irak og Afghanistan, til den tyske landslagstreneren i fotball, TV-serier og Hollywood-filmer bygger på hans egne ideer.

– Ingenting av dette er tilfeldig, heter det i skrivet, som eksperter betegner som forvirrende og uten referanser til tidligere massedrapsmenn, litteratur eller ledere.

Trapper opp kampen

Tyske myndigheter trappet nylig opp kampen mot voldelige høyreekstremister og opprettet 600 nye stillinger i politiet og sikkerhetstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) øremerket dette.

BfV la i juni i fjor fram en rapport som konkluderte med at det var 24.100 høyreekstremister i Tyskland, det høyeste antallet i moderne tid. Over halvparten av dem, 12.700, regnes som potensielt voldelige.

Så sent som i forrige uke ble tolv personer pågrepet i en politiaksjon rettet mot høyreekstremister som mistenkes for å ha planlagt terrorangrep mot flere moskeer.